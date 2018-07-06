Роберт Кочарян струсил и сбежал из Армении

22 июля 1998 года Роберт Кочарян не видел в Армении того мужчину, который в состоянии совершить в Армении смену власти. В известной беседе с журналистами Кочарян развил так называемый вульгарный тезис "единственного мужчины", на основе которого 10 лет и президентствовал в Армении, положив начало двадцатилетней бандократии, основными признаками которого были терроризм и безудержное разграбление страны.

Как пишет армянское издание 1in.am, циничный тезис "единственного мужчины" полностью изобличает менталитет Роберта Кочаряна, его мышление, основные мотивы, что стало основой для того, чтобы хладнокровно отдавать приказы уничтожать людей.

Вопреки желанию Роберта Кочаряна, за весь период его президентства в Армении находились такие мужчины, которые не только думали о смене власти, но и предпринимали в этом направлении конкретные шаги. Роберт Кочарян их расстреливал или сажал в тюрьмы.

Даже после опустошения политического поля Армении Роберт Кочарян в 2003 году на президентских выборах фактически проиграл Степану Демирчяну и в апреле 2004 года общенародные волнения пресек применением грубой полицейской силы, массовыми арестами, захватом офисов трех оппозиционных партий.

1 марта 2008 года Роберт Кочарян хладнокровно отдал приказ расстрелять десять граждан Армении, на фоне окровавленного Еревана подведя итог своей бесславной власти "единственного мужчины".

20 лет назад Роберт Кочарян не мог и представить, что весь народ поставит требование сменить созданную им и Сержем Саргсяном в Армении систему.

Миф о "единственном мужчине" лопнул на глазах у всех нас: Роберт Кочарян и Серж Саргсян оказались в полной изоляции и блокаде. Вопрос их уголовной ответственности - вопрос нескольких дней, а может недель. Роберт Кочарян вызван в СНБ, но его нет в Армении. Это явным образом похоже на побег - трусливое дезертирство духовно нищего труса, награбившего миллиарды.

Под образом "единственного мужчины" скрывался трусливый персонаж - собирательный образ террориста и грабителя.

Садиг Ахмедов