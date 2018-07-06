Армянский министр опять сморозил глупость

По поводу дня конституции, которое на днях отпраздновали в Армении, праздничное настроение министра образования и науки Араика Арутюняна превратилось в умственную деформацию.

Как пишут армянские СМИ, министр поехал в Гавар для вручения дипломов выпускникам местного университета и решил толкнуть речь о том, насколько хорошая вещь конституция страны, и что после "бархатной революции" уже исключены случаи, когда высокопоставленные чиновники или власть предержащие позволят себе нарушать пункты конституции Армении.

"До "бархатной революции" по некоторым поводам, читая конституцию РА, я сильно переживал от мысли о том, что наши чиновники нарушают Конституцию. После "бархатной революции" эти переживания прошли, и ни один чиновник отныне не может нарушить какой-либо пункт Конституции", - обратившись к присутствующим, заявил Араик Арутюнян.

Мало-мальски умный человек никогда таких гарантий не даст, понимая, что этого быть не может и что он не способен как-либо контролировать ситуацию.

Однако больше всего здесь армян удивляет тот факт, что автор этих слов - министр образования и науки Армении.

Дело в том, что за короткое время пребывания в должности Араик Арутюнян лично попрал ряд положений конституции. Просто никто его за это не наказал, и теперь министру кажется, что якобы пришедшие посредством революции к власти - кристально чистые и законопослушные люди. Разве не Араик Арутюнян заставлял педагогов выйти из РПА, нарушая их право свободного выбора? Разве не тот же самый Араик заставлял людей писать заявления и уйти с работы, попирая их другое конституционное право? Разве не Араик обвинял многих людей в злоупотреблениях и разрушении системы, нарушая презумпцию невиновности? Так можно перечислять еще долго и прийти к умозаключению: либо конституция и Араик не знают друг друга, либо этот парень - крупный демагог.

А демагогов в Армении развелось очень много...

Садиг Ахмедов