Европарламентарий: ЕС должен сделать все возможное для прекращения армянской оккупации азербайджанских земель
Европейский Союз (ЕС) должен сделать все возможное для достижения мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и прекратить армянскую оккупацию азербайджанских территорий.
Об этом заявила финский европарламентарий, член партии "Зелёных" Хейди Хаутала на Страсбургской пленарной сессии Европарламента во время обсуждения отчёта по новому соглашению, подписанному между ЕС и Арменией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Финский политик напомнила, что Армения, согласно международному праву, является страной, оккупировавшей 20 процентов территории соседнего Азербайджана.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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