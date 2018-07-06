Вспоминая «Чебурашку»: в Армении уже ностальгируют по Сержу Саргсяну - ПОДРОБНОСТИ

Советская и российская научно-популярная телевизионная передача "Очевидное-невероятное" , выходившая с 1973 по 2012 год., до сих пор считается одной из лучших телевизионных программ о науке и технике, изобретениях. Но, покойному академику Сергею Петровичу Капице, который был бессменным ведущим этой передачи, наверняка и в страшном сне не могло приснится, что название этой программы будет весьма уместным для характеристики процессов, происходящих в отдельно взятом государстве.

А тем временем, именно так оно и происходит в Армении. Там продолжается внутриполитический кризис. Уже открыто сообщается о наличии серьезного конфликта между президентом РА Арменом Саргсяном и премьер-министром Николом Пашиняном. В конфликте этом уже задействован новый глава МИД РА Зограба Мнацаканяна, которого называют игрушкой президента Армении.

Кроме того, случилось доселе невиданное- в здание канцелярии Эчмиадзина ворвались активисты движения "Новая Армения, новый патриарх" с требованием отречения от сана католикоса всех армян Гарегина Второго,. Его отставки в РА требуют давно, но Гарегин Второй упирается. В итоге, происходит то, что происходит- открытое насилие в отношение его подчиненных.

Идем далее и видим, что в министерстве обороны Армении оказывается сильно недоумевают, почему по делу о расстреле протестовавших против фальсификаций на президентских выборах 2008 года , который случился 1 Марта того года, объявили в розыск и решили арестовать экс-министра обороны РА Микаэла Арутюняна. Активно указывается на абсурдность этих обвинений и на то, что "если хотят раскрыть дело 1 Марта, должны начать с полиции".

И на этом фоне все большим туманом покрывается дело "гекроя Армении и Арцаха", генерала Манвела Григоряна.В частности, его жена, Назик Амирян, продолжает отрицать выдвигаемые ей обвинения. Но и до нее было немало сомневающихся в том, что Мясник, а именно таково было прозвище Манвела Григоряна, стал бы держать все награбленное, включая тушенку, у себя дома. Ту же самую тушенку, предназначавшуюся армянской армии, он вполне мог реализовать через сеть супермаркетов, принадлежавших ему самому и его коллегам из РПА.

На этом фоне , газете "Аравот" стало известно, что вновь был отпущен на свободу брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Александр (Сашик) Саргсян. Вечером 3 июля его подвергли приводу в СНБ. Также подвергли приводу и его сына - Айка Саргсяна, а уже вчера официально сообщили, что он подозревается в попытке убийства. Особо отмечается, что за последние 10 дней это уже второе так сказать резонансное мероприятие, связанное с Сашиком Саргсяном. Его с большим шумом задерживают, а позднее освобождают.

А тем временем, по адресу прописки Нарека Саргсяна 4 июля был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены картины Мартироса Сарьяна, 115 тысяч долларов, 27 тысяч евро, дорогие часы, множество золотых монет, украшений, законность приобретения которых будет проверена в рамках уголовного дела. Кроме того выяснилось, что у племянник Сержа Саргсяна , злоупотребив доверием одного из наследников художника Мартироса Сарьяна, забрал у него 14 графических работ стоимостью 280 тыс. долларов, обещав заплатить 28 тыс., а на остальные деньги открыть с ним совместное казино. Однако, завладев картинами, Саркисян не выполнил обещание и игнорировал все требования пострадавшего.

Ясное дело, что сам Сержик не мог не быть в курсе того, сколь нагло его братья и прочие родственники грабят Армению. Сам он также принимал в ее грабеже активнейшее участие, став обладателем состояния, оцениваемого в 3 миллиарда долларов. Да и о чем можно говорить, если в Службе национальной безопасности Армении скапливаются очень большие очереди. Различные обманутые, лишенные имущества и "кинутые" люди дают показания о незаконностях, которые происходили в течение последних лет, в период президентства Сержда Саргсяна.

Это все- из разряда очевидного. Армения ныне, совершенно очевидно, бултыхается в болоте внутри-клановых разборок. Невероятное же состоит в том, что уже сейчас, спустя столь короткое время с момента смены власти в РА, звучат разговоры о том, сколь прекрасным был период президентства Сержика Азатовича! Да, именно так. Свергнутого третьего президента РА называют "выдающимся политическим и военным деятелем современной Армении, а время его правления было самым стабильным в новейшей истории армянской государственности".

Далее следует утверждение, что при нем Армения якобы " поступательно развивалась, демонстрируя стабильный экономический рост, укрепила вооруженные силы, приобрела авторитет на международной арене". И это при том, что именно в период президенства Сержа Саргсяна случился крах "футбольной дипломатии2, на которую он возлагал огромные надежды. Именно в период его правления Армения вступила в ТС и ЕАЭС в своих союзных границах, то есть без оккупированных территорий Азербайджана, хотя официальный Ереван очень хотел протащить и их.

Именно в период президентства Сержа Саргсяна произошла четырехдневная апрельская война 20126 года, по итогам которой был развеян миф о "непобедимости" армянской армии . Наша армия тогда освободила свыше 2000 гектаров оккупированных территорий, заняв стратегически важные высоты. По итогам этого очевидного поражения Сержу Саргсяну пришлось невероятно обильно врать своему народу. Он даже послал в отставку главу МО РА Сейрана Оганяна. Вот такой был "успешный" президент Сержик.

Сейчас в РА возлагают невероятные надежды на Никола Пашиняна. Ему предлагают повторить "подвиг" барона Мюнхгхаузена, вытащив за волосы из болота не токмо самого себя, но и страну. Но очевидно, что все эти невероятные надежды так и останутся надеждами. Очевидность же состоит в очень простом факте- Армения сможет процветать и развиваться только после присоединения ко всем успешно реализуемым в регионе транспортным и экономическим проектам.

А это возможно только в случае согласия Еревана на мирное урегулирование карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. В противном случае, РА еще долго будет бултыхаться в болоте внутриполитических разборок, то поливая грязью, товспоминаяч добрым словом очередного свергнутого правителя.

Акпер Гасанов