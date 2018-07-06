Призывы ЕС к миру в Карабахе бьют по интересам армянского лобби на Западе - МНЕНИЕ

Заявления европейских политиков о необходимости прекращения армянской оккупации в Карабахе, а также их призывы, обращенные к ЕС в целях поддержки в достижении мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта - положительный факт, который стоит расценивать как еще одно достижение государственной дипломатии Азербайджана.

Об этом заявил Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Сахиб Алыев.

По его словам, такого рода заявления представителей европейского сообщества сильно бьют по интересам армянской стороны, которые подпитываются сильным армянским лобби на западе.

"Не секрет, что армянское лобби имеет большие связи в Европе, и пользуясь этим, армянские националисты используют все возможные варианты для продвижения своих целей и планов, которые зиждятся на лжи и антиазербайджанской пропаганде. Армянский агитпроп на протяжении многих лет дезинформирует мировое сообществе о сути карабахского конфликта, выдавая желаемое за действительность. Тем не менее, сегодня для всех очевидно, что в Европе и в мире есть реальное представление о генезисе этой проблемы, и в этом, безусловно, большая заслуга наших дипломатов, и в целом государственной политики руководства Азербайджана", - сказал парламентарий.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова