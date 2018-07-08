Армения стала заложницей собственной оккупационной политики - МНЕНИЕ

Армения стала заложницей собственной оккупационной политики захвата и будет пребывать в нынешнем тяжелом положении до тех пор, пока не будет урегулирована карабахская проблема.

Такого мнения придерживается независимый эксперт-экономист Михаил Семенов, передает Day.Az.

По его словам, армянская экономика находится в полушаге от точки невозврата, и, вероятнее всего, эта тенденция продолжится и в последующие годы.

"Власти Армении проводят непродуманную экономическуцю политику, притесняя российский бизнес в Армении, проводя незаконные действия в сторону российских компаний, которые контролируют стратегически важные объекты страны. Эти шаги могут привести к серьезному охлаждению двусторонних отношений, что прежде всего, негативно отразится на самой Армении. Дело в том, что Армения экономически, политически зависит от России и существует на сегодняшний день за счет российской поддержки. Армения стала заложником своей агрессивной политики, оккупировав чужие территории, в результате, она сама оказалась в безвыходном тупике. Армения может выбраться из этого кризиса, если перестанет затягивать переговорный процесс и примется за выполнение международных резолюций, которые игнорирует на протяжении многих лет. На данный момент в Армении многие живут иллюзиями западной интеграции, но это ничем необоснованные желания, потому что реальность совсем иная.

Единственным союзником Армении в регионе является Россия, а западу она не нужна. Далеко не оптимистические высказывания представителей политической элиты Армении говорят о том, что общество разочаровано в выборе нового правительства, и такая тенденция увеличивается. Для всех становится очевидным, что новые власти страны вместо того, чтобы решать экономические проблемы в стране, поглощены собственными интересами, в основе которых - удержать власть в своих руках. И кстати, так было и при предыдущем режиме правления страной,так что, по сути, мало что изменилось. Полагаю, страна еще надолго погрязнет в экономических проблемах, поскольку их решение, похоже, отложено нынешними властями в долгий ящик", - сказал наш собеседник.

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Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова