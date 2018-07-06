Хикмет Гаджиев: Положение Армении может улучшиться, если она положит конец военной оккупации в отношении Азербайджана

Армения, положив конец военной оккупации в отношении Азербайджана и построив цивилизованные отношения с соседними странами, также сможет воспользоваться возможностями регионального сотрудничества, и в конечном итоге социально-экономическое положение населения Армении может значительно улучшиться.

Об этом в пятницу сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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