Гражданская солидарность в связи с аварией в энергосистеме Азербайджана показала единство власти и народа

Немедленная реакция Президента Ильхама Алиева на ситуацию в связи с аварией в энергетической системе Азербайджана свидетельствует о том, что глава государства крайне внимательно относится к проблемам страны во всех сферах.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Бахтияр Садыхов, передает Day.Az.

Депутат отметил, что глава государства немедленно дал поручения по серьезному расследованию вопроса.

"Ни одно государство не застраховано от аварий. Но суть вопроса заключается в уровне подхода к происшествию и в том, чтобы стараться снизить ущерб людям от этой аварии. Президент Ильхам Алиев в связи с этим провел оперативные мероприятия, дал необходимые поручения, для немедленного расследования аварии создал Государственную комиссию", - сказал Садыхов.

По его словам, происшествие стало для азербайджанского народа испытанием.

"Народ успешно прошел это испытание. Процесс, который происходил после этого, еще раз показал, что власть и народ едины. Наш народ проявил большое терпение и выдержку. Азербайджанская пресса продемонстрировала прекрасную позицию и объективно осветила происшествие. Люди помогали, оказывали поддержку друг другу", - добавил депутат.

Напомним, что 4 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

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