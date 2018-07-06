Азербайджан надеется на скорейшее завершение переговоров по новому соглашению с ЕС - посол

Азербайджан надеется на скорейшее завершение переговоров по новому соглашению о партнерстве с Европейским союзом (ЕС).

Об этом Europe Diplomatic сказал посол Азербайджана в Бельгии, руководитель делегации Азербайджана в ЕС Фуад Искендеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджан является надежным и предсказуемым партнером Европейского союза. Как вы знаете, позитивная динамика всегда доминировала в нашем двустороннем сотрудничестве. Новое соглашение еще больше укрепит наши взаимовыгодные отношения и затронет все вопросы, представляющие интерес для обеих сторон. Переговоры продолжаются, и мы надеемся на их скорейшее завершение", - сказал он.

В этой связи Азербайджан также рассчитывает на поддержку всех, кто желает только процветания отношений страны с ЕС и выступает против любых попыток подорвать надежное партнерство между двумя сторонами, сказал посол.

Искендеров также прокомментировал рекомендации Европарламента участникам переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном.

"К сожалению, это уже не первый раз, когда в пресс-релизах Европарламента критические рекомендации в принятых документах излагаются как предварительные условия для переговоров по новому соглашению. Но в документе подчеркивается, что Азербайджан является важным партнером, и отмечаются более широкие возможности для будущего сотрудничества", - сказал он.

"У Азербайджана также есть "красные линии" по некоторым вопросам в этих переговорах с ЕС, но мы никогда не акцентировали внимание на них как на предварительных условиях. Наши партнеры в Европейской службе внешних связей разделяют эту позицию. Обе стороны понимают взаимную важность переговоров по соглашению, в которых ЕС имеет как минимум не меньший интерес, чем Азербайджан", - сказал дипломат.

По его словам, любая попытка шантажировать друг друга или подрывать переговоры не будет успешной.

"Мы считаем, что конструктивный дух переговоров принесет плодотворные результаты для граждан обеих сторон", - добавил он.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.