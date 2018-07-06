Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Мексики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил новоизбранного Президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Искренне поздравляю вас по случаю избрания на должность Президента Мексиканских Соединенных Штатов. Надеюсь, что мы приложим совместные усилия по развитию и еще большему укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей предстоящей деятельности во имя благосостояния дружественного народа Мексики", - говорится в поздравлении главы государства.