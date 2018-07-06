В Азербайджане отметят 90-летний юбилей видного ученого Азада Мирзаджанзаде
6 июля 2018 20:01 217
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о 90-летнем юбилее Азада Халил оглу Мирзаджанзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В сентябре 2018 года исполняется 90 лет со дня рождения видного ученого, лауреата Государственной премии, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, заслуженного деятеля науки и техники, доктора технических наук, профессора Азада Халил оглу Мирзаджанзаде.
Согласно распоряжению, Национальной академии наук Азербайджана совместно с министерством образования Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Азада Мирзаджанзаде.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!