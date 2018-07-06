Президент Ильхам Алиев создал Фонд поддержки азербайджанской диаспоры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о создании Фонда поддержки азербайджанской диаспоры при Государственном комитете по работе с диаспорой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, создается Фонд поддержки азербайджанской диаспоры со статусом юридического лица публичного права при Государственном комитете по работе с диаспорой.

Указом утверждается Устав Фонда поддержки азербайджанской диаспоры.

Осуществление полномочий учредителя Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (далее - Фонд) возлагается на Президента Азербайджана: утверждение Устава, определение размера уставного фонда; создание исполнительного органа и определение его полномочий; реорганизация и ликвидация Фонда.

Кабинету министров поручено по согласованию с Президентом Азербайджана утвердить структуру Фонда, численный предел работников и фонд заработной платы; в связи с созданием Фонда в течение трех месяцев подготовить и предоставить Президенту предложения по приведению законов Азербайджана в соответствие, предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим указом; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать главу государства; совместно с Государственным комитетом во вопросам имущества решить вопросы материально-технического обеспечения для организации деятельности Фонда; в течение одного месяца обеспечить формирование уставного фонда Фонда; в течение одного месяца утвердить по согласованию с Президентом Азербайджана структуру Фонда, численный предел работников и фонда заработной платы; проконтролировать приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Государственному комитету по работе с диаспорой поручено в течение трех дней со дня вступления в силу этого указа в порядке, установленном законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", обратиться в министерство по налогам для госрегистрации Фонда; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров Азербайджана.