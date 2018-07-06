Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона о смене названий некоторых территориальных единиц
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о применении закона "О переименовании некоторых территориальных единиц Агсуинского, Астаринского, Геранбойского, Гейгельского, Хачмазского, Хызынского, Газахского, Губинского, Гусарского, Массалинского, Огузского, Саатлинского, Самухского, Шамкирского и Евлахского районов" от 12 июня 2018 года.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению законов Азербайджана и актов Президента Азербайджана в соответствие с законом "О переименовании некоторых территориальных единиц Агсуинского, Астаринского, Геранбойского, Гейгельского, Хачмазского, Хызынского, Газахского, Губинского, Гусарского, Массалинского, Огузского, Саатлинского, Самухского, Шамкирского и Евлахского районов" и представить Президенту Азербайджана; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджана в соответствие с этим законом и проинформировать главу государства; проконтролировать приведение в соответствие с этим законом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.
Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с законом "О переименовании некоторых территориальных единиц Агсуинского, Астаринского, Геранбойского, Гейгельского, Хачмазского, Хызынского, Газахского, Губинского, Гусарского, Массалинского, Огузского, Саатлинского, Самухского, Шамкирского и Евлахского районов" и проинформировать Кабинет министров Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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