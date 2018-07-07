Первого вице-премьера Армении подняли на смех в соцсетях

Вчера первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян призвал лиц с нарушенными правами обратиться в аппарат премьер-министра.

На своей фейсбуковской странице Арарат Мирзоян написал: "Дорогие мои, если вы считаете, что в каком-то вопросе стали жертвой несправедливости, нарушены ваши права и/или есть проблема, которую нужно озвучить, очень прошу, помимо пары строк в Facebook, представить ваши заявления-жалобы в управление по приему граждан и обсуждению заявлений аппарата премьер-министра".

Призыв первого вице-премьера вызвал неоднозначную реакцию в армянском обществе. Как стало известно из соцсетей, многие посчитали, что Мирзоян отнюдь не хочет восстановления справедливости, ему нужны доносчики.

Сколько граждан Армении восстановили свои права или справедливость благодаря новому правительству? Таких случаев пока не зафиксировано.

С другой стороны, как отмечают армянские эксперты, у ставших жертвами несправедливости граждан Армении есть несколько десятков вариантов упразднения этой несправедливости - от обычных до крайних.

Но жертвы безразличия этого сделать не могут, поскольку сначала нужно исправить безразличных. А это почти невозможно. А в случае Арарата Мирзояна - гиблое дело. Об этом вчера, в очередной раз, констатировал один из пользователей интернета - Мане Бабаян, рассказав на своей странице следующее:

"Сегодня напротив здания правительства мы стали очевидцами возмутительного случая, где на ступенях сидел человек без ног, и в этот момент рядом с ним прошел Его Высокопревосходительство Арарат Мирзоян... Этот человек с надеждой и мольбой в голосе обратился к нему по имени, чтобы тот подошел к нему.... , но вице-премьер безразлично и с пренебрежением прошел рядом, как будто не увидел его".

Об этом ли человеке Арарат Мирзоян говорит "родные мои", и их ли справедливость хочет восстановить? Пусть восстановил бы, человек без ног встретился ему на пути. И та же Мане Бабаян продолжает: "Уважаемое правительство, если вы уже возводите СТЕНУ между вами и инвалидом моей страны, какая для меня разница, кто вы - человек Сержа, Никола или Балак Таза".

К словам Мане Бабаян нечего добавить...

Садиг Ахмедов