Новый скандал в армянской церкви: продали священное копье? - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня скандальным эпицентром Армении был Эчмиадзин, где активисты движения "Новая Армения, новый католикос" вторглись в здание патриаршества Первопрестольного Святого Эчмиадзина, и началась потасовка.

Однако этот инцидент остался в тени, когда распространилась информация о том, что хранящаяся в Первопрестольном реликвия - Святое копье - продана. Чтобы хоть как-то смягчить бурю возмущения, руководитель канцелярии Святого Эчмиадзина архиепископ Аршак заявил, что ничего подобного нет. Копье не продано, не повреждено, а лишь его кусок подарен российскому мэру.

"В практике общения церквей существует опыт обмена реликвиями. Да, по просьбе главы российской церкви подарен небольшой кусок копья. Это правда", - сказал он.

То, что реликвию армянской церкви можно вот так просто взять и отдать мэру одного из российских городов - абсурдный, оскорбительный и кощунственный факт для любого верующего.

Но армянская церковь сегодня решила этим не довольствоваться. Увидев, как пресса и интернет реагируют на происходящее, на этот раз в вопрос решил вмешаться пресс-секретарь католикоса всех армян священник Ваграм Меликян. На своей странице в Facebook он написал: "Официально заявляю, что информация о продаже или повреждении хранящегося в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Святого Копья не соответствует действительности. В ближайшее время оно будет выставлено на обозрение верующих, и наш народ увидит, что всехристианская святыня в целостности и сохранности".

Библия считает ложь тяжким грехом. А когда врет слуга Всевышнего, это должно считаться грехом вдвойне. Как собирается Эчмиадзин показать целое и невредимое копье, если уже заявлено, что его кусок подарен российскому мэру? А если уже хранящиеся в Эчмиадзине реликвии становятся предметом торгов и лжи, армяне должны всерьез задуматься, не подделаны ли другие святыни, и так ли незыблема армянская церковь и ...вера.

Садиг Ахмедов