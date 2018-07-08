«Историческая призма»: 1960-е гг. Как армяне выпрашивали в подарок "исконно армянские земли"

1960-е годы прошлого столетия ознаменовались новым обострением ситуации вокруг армянских территориальных притязаний к Азербайджанской ССР. Было очевидным, что образование в 1923 году Нагорно-Карабахской Автономной Области в составе Азербайджанской ССР армянская сторона не считала решением проблемы и не отказалась от планов аннексии этой территории.

Уже после смерти И.Сталина армянское партийное руководство на различных уровнях вновь и вновь возвращалось к этому вопросу. Данное движение теперь велось не только на уровне партийного руководства, но приняло более широкий размах, представляя собой сбор подписей, петиций и обращений в высшие союзные партийные и государственные органы представителей различных социальных слоев Армении и даже армянского католикоса.

23-24 апреля 1961 года на территории Армянской ССР было изъято около 100 анонимных писем, адресованных секретарям ЦК, председателю и заместителям председателя Совета министров, председателю Верховного совета, руководителям ряда предприятий республики. Главное содержание данных писем сводилось к требованию "вернуть" Армении "исконно армянские земли" в составе закавказских республик и Турции.

Занимавший в 1959-1961 годах должность второго секретаря ЦК КП Азербайджанской ССР Владимир Семичастный в одном из своих интервью российскому журналисту А.Караулову вспоминал : "...вокруг Карабаха шли всякие толки и кривотолки, были нездоровые явления...Я выступал у них на областной конференции, они мне набросали уйму вопросов - и то не так, и это не так, я ответил, объяснил, что к чему, затем сменили там кое-кого из руководства, дали в обком второго секретаря посильнее, и все как-то успокоилось". Однако это было лишь началом.

18 октября 1960 года в газете "Байкар" ("Борьба"), издаваемой в Бостоне (США), появилось обращение армянской буржуазно-национальной партии "Рамгавар". В начале декабря 1960 года копия данного обращения из Москвы направляется в ЦК КП Азербайджана. Документ сопровождался пояснительной запиской ЦК, раскрывающей политическую и социальную суть этой газеты, и указывающая на основное резюме данного обращения.

Текст обращения был составлен в самых лучших армянских традициях и включал в себя и здравицы в адрес Советского Азербайджана. В частности, в нем говорилось: "Нет сомнений, что армяне признательны Азербайджану, который бескорыстно способствовал сотням тысяч армян Нахичевани и Карабаха в деле их роста и воспитания, как истинных армян, школами, книгами, театром, как автономных областей".



Далее следует основная мотивация всех этих славословий: "Республики...будут... поздравлять Армению и армянский народ за осуществление ими замечательного воссоединения. И они будут преподносить армянским властям памятные подарки. Но среди всех реальных и чувственных подарков самый сердечный и дорогой мог бы преподнести братский Азербайджан, подарок, который будет воспринят всем армянством, живущим как в Советской Армении, так и рассеянными на пяти континентах земного шара, величайшим счастьем с чувством признательности... Этой великой наградой будет передача Армении, в связи с 40-й годовщиной рождения армянско-советского государства, армянской Нахичевани и Карабаха. Этим самым также будет обеспечено счастливое подытоживание трагических столкновений и наболевший ран досоветского периода".

Что касается конкретных путей "счастливого подытоживания", то здесь указанные политические силы проявили недюжинные способности к дипломатии. В частности, акцентировалось внимание на вере армян: "...что Советская власть использует свое мощное влияние для разрешения армянской тяжбы посредством своих дипломатических отношений с Турцией. Но правительство Москвы не будет играть прямой роли в возвращении Нахичевани и Карабаха Армении. Конституция гарантирует членам республик внутреннюю корректировку границ, что согласие уступающего является существенным условием".



В этом явно проглядывается стремление армянской диаспоры путем давления на республиканское руководство, решить вопрос передачи территории Армении руками Азербайджана и представить это как "добровольную" акцию "братского народа".

Характерно, что в обращении беззастенчиво трактуются и демографические проблемы армянского народа, решение которых относилось за счет передачи Армении азербайджанских территорий. "...Передача Армении их (Нахичевани и Карабаха -И.Н.) административных связей будет иметь существенное значение, в частности, для одномиллионного армянства, живущего за границей, потому, что этим замечательным подарком в значительной мере расширились бы возможности для несколько сотен тысяч эмигрировавших армян непосредственно репатриироваться...репатрианты свободно могут обосновываться в Нахичевани и Карабахе, которые являются армянскими автономными районами, связанными административно лишь с Баку вместо Еривана".



Резюмировалось обращение панегириками в адрес уже всего Советского Союза. Такая передача со стороны Азербайджана будет иметь также мировое отражение, которое покажет прекрасный пример применения и исполнения справедливости. В то время, когда везде преследуются национальные права гнусной борьбой, переворотами и кровопролитиями, передача Нахичевани и Карабаха со стороны Азербайджана явится доказательством того, что в Советском Союзе провозглашаются и исполняются национальное равенство и справедливость добровольно и с радостью. И такой подарок превратит юбилей 40-й годовщины Советской Армении в торжество, в славную веху на пути нашей прошлой истории, жизни, дерзаний и завоеваний будущих поколений".



В сопроводительном письме ЦК КПСС республиканскому руководству поручалось с учетом буржуазно-националистической природы партии "Рамгавар" обсудить и составить ответ на это обращение. Справка, документально и аргументировано отстаивавшая территориальную неприкосновенность Азербайджана, была составлена за подписью секретаря ЦК КП Азербайджана по идеологии Назима Гаджиевым. Для этого он сформировал специальную группу, включающую в себя историков, правоведов, картографов, ответственных работников ЦК партии и Совмина республики. Данная справка была направлена в ЦК КПСС, где в ходе его обсуждения вопрос был снят повестки дня, а Азербайджан отвел от себя очередную угрозу потери своих территорий.

В этот же период активизируется деятельность агентуры партий "Дашнакцутюн", которая, воспользовавшись решением Советского правительства относительно репатриации зарубежных армян в Советский Союз, хотела направить по каналам репатриации в Армянскую ССР с территории сопредельных стран агентуру для подрывной работы.



Об этом сообщалось в секретной записке от 7 февраля 1962 года, направленной 2-м Главным управлением КГБ при Совете министров СССР на имя начальника 2-го отдела КГБ при Совете министров Азербайджанской ССР. На документе была наложена резолюция с указанием разработать конкретные меры по изучению и выявлению связей зарубежных дашнакских организаций, а также о поимке шпионов в случае их нелегальной заброски через азербайджанский участок границы СССР. В ответном совершенно секретном письме, направленном 20 июня 1962 года в Москву начальнику 2 отдела 2 главного управления КГБ СССР за подписью начальника 2 отдела КГБ при Совете министров Азербайджанской ССР отмечалось: "На территории Азербайджанской ССР учтено около 60 бывших дашнаков и других армянских буржуазных националистов, в основном проживающих в городах Баку, Кировабаде, Степанакерте и Нахичевани".

24 июня 1962 года в КГБ Азербайджанской ССР поступила следующая информация: "Среди армянского населения области в связи с предстоящим визитом Хрущева в Армению активизировались слухи о том, что, приехав в Армению, Хрущев в ознаменование 40-летия республики преподнесет Армении в виде подарка Нагорный Карабах".



В 1963 году первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву было послано из НКАО письмо-протест, под которым подписались порядка 2500 армян из Карабаха и других прилегающих районов с армянским населением. Подписанты, раскрыв предысторию проблемы, требовали "незамедлительно решить вопрос воссоединения Нагорного Карабаха и всех прилегающих армянских районов с Армянской ССР или же включения их в состав РСФСР".



Однако не всегда даже в самой автономной области подобные акции сбора подписей встречали понимание армянского населения. Известен, например, случай, когда директора школ Гадрудского района НКАО, получив письма с предложением организовать среди населения сбор подписей, отнесли эти послания в райком партии и "выразили свое несогласие" с инициатором этой акции - своим коллегой из Еревана.



Одновременно на различных уровнях активизируется давление армянских националистов на Москву. Представители зарубежных армян, которые, безусловно, координировали свои действия с Ереваном, 18 мая 1964 года направили на имя Н.Хрущева ходатайство, которое закачивается словами: "Мы настаиваем на принятии незамедлительного решения по вопросу Нагорного Карабаха: либо воссоединить автономную область и другие армянонаселенные районы с Армянской ССР, либо сделать их частью СССР".



Каких-либо документов с реакцией Н. Хрущева на подобные обращения армян не обнаружено. Однако российский историк Юрий Помпеев, автор нескольких книг, посвященных армяно-азербайджанскому конфликту, в одной из своих работ приводит следующий отрывок : "Анастас Микоян, став председателем Президиума Верховного Совета СССР, предложил Н. С. Хрущеву в начале 1964 года присоединить НКАО к Армении, учитывая успешную передачу Крыма Украине десять лет назад. Хрущев, по достоверным сведениям, не без раздражения сказал; "Я готов предоставить 12 тысяч военных грузовиков для переселения армян НКАО в Армению в течение одних суток".

В июне 1965 года ответственный секретарь филиала Союза писателей Азербайджана в НКАО некто Б.Улубабян передал в ЦК КПСС заявление с требованием присоединить НКАО к Армянской ССР, которое также подписали ряд ответственных партийных и советских работников области армянской национальности.



В августе 1966 года новому генеральному секретарю ЦК КПСС Л.Брежневу было направлено письмо, которое подписали порядка 2000 представителей армянской интеллигенции, где в частности отмечалось: "Карабах- это Армения территориально и по национальному составу, это Армения - по укладу, духовному складу и быту. История Карабаха -это история Армении, армянским является язык, искусство и литература Карабаха. А так как существует Армянская ССР, нецелесообразно её нераздельную часть искусственно отделять от Советской Армении". Об этом обращении "группы деятелей науки и культуры Армянской ССР к XXIII съезду партии" упоминается также в письме в ЦК КПСС от 30 сентября 1966 года за подписью первого секретаря ЦК КП Армении А. Кочиняна и председателя Совета министров Армянской ССР Б.Мурадяна.

Авторы письма, произвольно интерпретируя, а точнее фальсифицируя исторические документы, связанные с образованием НКАО и Нахчыванской АССР, пытались обосновать свои претензии "политическими, экономическими и этническими факторами", а также якобы "многочисленными письмами, поступающими в ЦК КП Армении от различных групп трудящихся НКАО". Поэтому они, "внимательно изучив все аспекты этих вопросов и проанализировав сложившееся в республике положение", обращались с просьбой о "возвращении Армянской ССР Нагорного Карабаха и Нахчыванской АССР".

Далее в письме указывалось на "ненормальность создавшегося положения, когда малочисленный армянский народ в условиях Советского Союза имеет две государственности - одну Союзную Армянскую республику и одну национальную автономную область (имеется в виду НКАО-И. Н.), но в составе другой союзной республики".



Действительно, ни одна другая нация в составе СССР такой привилегией не обладала. В то же время армянские руководители противоречили себе, когда, указывая в своем обращении на Нахчыван как на армянскую территорию и требуя его присоединения, единовременно считали, что "при этом Нахичеванская ССР могла бы сохранить свою автономию в составе Армянской ССР".



В заключение авторы цинично заявляли, что "при рассмотрении поднятых вопросов мы исходили из основной главной задачи обеспечения дальнейшего укрепления братской дружбы между народами Советского Союза и, в частности, между армянским и азербайджанским народами. Опасения возможной нежелательной реакции лишены основания, так как вопрос ставится не об отторжении какой-либо части территории Азербайджанской ССР, а слиянии автономной национальной области с союзной республикой, коренное население в которых одно - армянское".

Благодаря оперативной реакции азербайджанского руководства в 1967 году Москва не дала ходу данному обращению армянского руководства, и тем самым была отведена очередная угроза пересмотра границ Азербайджана. Однако непрекращающиеся попытки Армении пересмотреть границы с Азербайджаном, которые были возобновлены с новой силой в 70-е годы, показали азербайджанскому руководству, что нельзя терять бдительность и надо всегда быть готовым противостоять к подобным неприятным сюрпризам в будущем.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана