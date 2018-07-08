Новый виток русофобии в Армении - ПОДРОБНОСТИ

На днях Посольство Армении в России организовало закрытую встречу секретаря Совета Безопасности Армении Армена Григоряна с российскими политологами. По странному "стечению обстоятельств" гостями посольства оказались заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, военный эксперт Иван Коновалов, член Зиновьевского клуба Владимир Лепехин, главный редактор "Регнум" Модест Колеров и политолог Станислав Тарасов - практически все записные "армянофилы" и соответственно, отъявленные недруги Азербайджана и азербайджанцев.

Подробности встречи пока не разглашаются, однако целенаправленный подбор явно ангажированных участников уже говорит о многом. Между тем, как известно, проармянская точка зрения имеет в информационном поле РФ весьма специфический целевой контингент - этнических армян, живущих там и очень ограниченный круг им сочувствующих не армян. И если, целью встречи в посольстве было повлиять на формирование общественного мнения, выгодного Армении, то она изначально была обречена на провал. Уместнее было бы наверное позвать экспертов не запятнанных печатью проплаченной ангажированности, или к примеру, вездесущего Владимира Соловьева, который (безусловно, не корысти ради. а лишь в силу обостренного чувства "справедливости"), к месту и не к месту, старается ввернуть пару фраз в пользу "армянского дела" в эфире радио и телевидения, безусловно имеющих гораздо более широкое информационное покрытие в общественной среде.

Между тем, не вызывает сомнений, что новые власти Армении, несмотря на свою очевидную прозападную ориентацию, по крайней мере в краткосрочной перспективе вынуждены сохранять подобие лояльности Москве. Иначе им попросту не выжить. Ведь не секрет, что и экономическое выживание и национальная безопасность, иными словами, само существование Армении во многом зависит от Москвы. Однако, в Армении пропагандистские рупоры властей дружно и азартно поливают грязью Россию-благодетельницу. В стране притесняется российский бизнес. Все сильнее проявляется общественный запрос на выдворение из страны российских военнослужащих и экономических структур.



Соответственно в России уже некоторое время идет переоценка ценностей в отношении союзников и партнеров Москвы на Южном Кавказе. Такая реакция Москвы вполне разумна и обоснована, да хоть с учетом нынешнего плачевного состояние двусторонних отношений с Украиной, ранее дружившей с Россией, что называется, "взасос". Между тем, коллапс в отношениях в немалой степени был вызван систематической пропагандой русофобии, пустившей со временем корни в общественном сознании изначально братского россиянам украинского народа. Продвижение в Армении иллюзорной, но крайне привлекательной идеи сотрудничества с ЕС и НАТО, как пути к благосостоянию и стабильности, также мало радует Москву. Одновременно, там справедливо опасаются, что провокационное поведение главы правительства Армении в отношении карабахского конфликта, может вынудить Азербайджан на активные военные действия, то есть стать причиной полномасштабной войны у самых границ РФ.

Официальная Москва пока не торопится с публичными обвинениями. Пашинян ведь клянется и божится, что намерен сохранять приверженность международным обязательствам, в том числе в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Тем не менее, панический страх в Ереване, вызванный не так давно, неслыханными ранее, заявлениями российских политиков, журналистов и политологов в Азербайджане продолжает будоражить умы и сердца "армянского мира" и его иностранных приспешников.

Речь идет о том, что по мнению группы видных политических и общественных деятелей России, Азербайджан - единственный союзник Москвы в регионе, а никакая не Армения. Они также высказались за безоговорочное возвращение Карабаха и других территорий, оккупированных армянскими силами, Азербайджану, чем еще больше усугубили страхи армян.

Такой, "кощунственный", с точки зрения армянской стороны, разворот на "180 градусов", не на шутку напугал власти АР, и как водится, под какофонию русофобской истерии в СМИ, эмиссары Еревана принялись звонить во все колокола, искать поддержку по всему миру, одновременно пытаясь добиться опровержения этой "ереси", наказания "отступников" или хоть порицания, на худой конец.

Однако, российские власти упорно молчат, хотя казалось бы, все сроки уже вышли. Мировое сообщество также реагировать не торопится. Но, армяне не были бы армянами, чтобы отказаться от своих усилий, несмотря на их очевидную тщетность. Вот и бьются в закрытые двери, уповая на свое традиционное упорство и "его величество случай". При этом, в лучших традициях "жанра", армянские власти не стесняются обвинять в агрессивности Азербайджан и призывают иностранных визави поддержать их "мирную позицию". Расчет, конечно же беспроигрышный. Кто же откажется такое поддержать?!

Так, на днях председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян встретился с послом США Ричардом Миллсом, в ходе которой, заявил, что любая попытка Баку дестабилизировать ситуацию станет серьезнейшей угрозой региональной безопасности и миру. Также, недавно об угрозе дестабилизации на встрече с послом ЕС в Армении Петром Свитальским говорил и секретарь Совета национальной безопасности Армен Григорян.

Между тем, за редким исключением, в целом изменился тон российских политологов и экспертов в отношении перемен в Армении и их возможного влияния, в том числе, на ее внешнеполитический курс. Все больше политиков рискует, в нарушение негласного табу, критиковать Ереван за неблагодарность и двурушничество.

Впрочем, вопреки всем страхам армянской стороны, окончательного разрыва скорее всего может и не быть. Армения, при всей своей экономической убогости и политической ненадежности все же представляет собой территорию, полезную России в качестве, как минимум, военного форпоста и буферной зоны. Также, Армения с пресловутым армянским вопросом имеет некоторое значение в политике ряда стран, чем может послужить РФ как инструмент влияния и торга.

Тем не менее, ясно, что "эхо" в Азербайджане, вброшенное в инфопространство высокими российскими гостями отнюдь не случайность и дает основания полагать, что в Москве готовятся менять приоритеты в геополитической доктрине, а именно, лишить Армению "статуса" основного союзника в регионе и сопутствующих экономических бенефиций. И очевидно, что место основного союзника в регионе уготовано уж точно не Грузии.

Р.Рахибоглу