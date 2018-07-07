TRT World посвятил передачу освобожденному от армянской оккупации азербайджанскому селу Гюннут

TRT World посвятил передачу освобожденному от армянской оккупации селу Гюннут в Нахчыване.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в передаче отмечается, что Нахчыванская Автономная Республика стала горячей точкой в конфликте между Арменией и Азербайджаном.

"Нахчыванская Автономная Республика Азербайджана - земля неоспоримой красоты. Но склоны гор и широкие долины Нахчывана, где царили мир и спокойствие, стали горячими точками в конфликте между Арменией и Азербайджаном", - говорится в материале.

Как отмечается, военные чиновники азербайджанской стороны заявляют, что они давно готовили специальную операцию по возвращению территории, которая находилась под армянской оккупацией. Более 200 спецназовцев Азербайджана штурмовали позиции армянских военных и отвоевали более 110 квадратных километров территории, которая когда-то была оккупирована армянами, говорится в материале.

Отметим, что в результате успешных действий, проведенных в мае 2018 года, под контроль азербайджанских подразделений перешли село Гюннут Шарурского района, и находящиеся вокруг села стратегические высоты Хунут (2065 метров), Гызылгая (1683 метров), Мехридаг (1869 метров).

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