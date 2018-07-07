Назначен замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Назим Хейрулла оглу Мамедов назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что ранее Назим Мамедов был зампредседателя Государственного таможенного комитета и сегодняшним распоряжением главы государства был освобожден от этой должности.