Пашинян проигрывает: армяне продолжают бежать из Армении - ПРИЧИНЫ

Несмотря на заявления об улучшении экономической атмосферы республики, армяне и сегодня при возможности стараются выехать за пределы своей страны. Согласно результатам национальной переписи, проведенной в октябре 2011 года, численность населения республики составила 3018 миллиона человек, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа. По данным Национальной статистическая службы Республики Армения, 2013 стал последним годом, когда статистика фиксировала слабый прирост численности населения (3,026 млн человек). Однако цифры последующих лет подтверждают неблагоприятную статистку, согласного которой с 2014 года наблюдается стабильный отток: в 2015 году численность составляла 3,010 млн, в 2016 году был пройден отрицательный порог в три миллиона и составил 2,998 млн. человек. На текущий момент численность этнически однородной Армении составляет 2,972 млн человек, что наводит на мысль - миграция носит системный характер.

Масштаб миграции последних десяти лет несопоставим с тем, что наблюдалось в Армении после распада Советского Союза. Принято выделять три волны эмиграции: первая связана с войной, которая привела к оккупации Нагорного Карабаха и семи районов Азербайджана - Кельбаджарского, Физулинского, Лачинского, Джебраильского, Кубатлинского, Агдамского и Зангеланского.

В результате армянской агрессии Азербайджан и Турция прекратили экономические связи с Арменией, возобновление которых возможно при выполнении обязательного условия вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Вторая волна приходится на конец 1990-х. Она была вызвана экономическим кризисом, который был напрямую связан с экономической блокадой республики и дефолтом 1998 года в России, так как после распада Советского Союза Ереван по-прежнему поддерживал тесные экономические отношения с Москвой. Третий этап приходится на конец 2000-х. Он стал следствием глобального экономического кризиса. Эксперты склонны полагать, что последствия последнего этапа наблюдаются и сегодня.

Помимо трудовой миграции, которая остается одним из источников дохода республики, число желающих перебраться на постоянное место жительства в другую страну остается стабильно высоким. Тем не менее в Армении часто можно услышать доводы в пользу тезиса, что объяснять природу армянской миграции исключительно экономическими факторами неверно. Нынешняя Армения страдает от распространенного на постсоветском пространстве недуга, а именно дефицита справедливости. Клановость в верхних эшелонах власти, нередко переплетенная с криминальным миром, отравляет атмосферу социального общества республики. Армяне не верят в то, что в республике возможно добиться честного правосудия, поскольку многое в стране решают "связи". По этой причине возбуждение уголовных дел, аресты и обыски в квартирах брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Александра или же громкое дело в отношении бывшего председателя правления союза добровольцев "Еркрапа", экс-члена парламента от РПА Манвела Григоряна не вызвало никакого удивления в армянском обществе. Хотя действующий премьер Никол Пашинян стремиться навести порядок в республике, общество воспринимает все происходящее с большой долей скепсиса, так как полагает, что правительству Пашиняна потребуется более пяти лет на то, чтобы посадить за решетку всех виновных, во что вериться с трудом.

Вторым более прозаичным фактором является наличие за рубежом мощной армянской диаспоры, успехи которой вдохновляют проживающих в республике армян. Крупнейшими армянскими диаспорами считаются российская (более одного миллиона человек), американская (до 2 млн) и французская (около 800 тыс.). Армяне за рубежом активно участвую в кино- и медиаиндустрии, работают в области медицины и здравоохранения, а также в бизнесе. Известность, которую приобретают армяне за рубежом, как магнит притягивает к себе и, тем самым, создает устойчивый в армянском обществе стереотип, согласно которому за пределами Армении у армян возможностей для личной самореализации (будь то творческой или же предпринимательской) в разы больше, чем в республике. Однако подобные стереотипы чаще всего на практике остаются всего лишь мифами и никак не соответствуют той действительности, с которой сталкиваются практически все эмигранты.

Впрочем, есть куда более реальная причина миграции, связанная со страхом возобновления военных действий между Арменией и Азербайджаном. Многолетняя военная риторика руководства Армении, милитаризация жизни общества, которая отражается в постоянном напряжении и призывам быть готовыми к новой войне не может не сказаться на образе жизни людей. В Армении пристально следят за обстановкой на линии соприкосновения, так как не для кого не секрет, что военнослужащие республики проходят службу в том числе на территории непризнанной карабахской республики. За последние месяцы международными наблюдателями фиксируется заметное снижение случаев нарушения режима прекращения огня, однако обстановка остается напряженной. Перспективу скорого урегулирования карабахской проблемы в Армении считают призрачной, а вероятность гибели военнослужащих армянской армии по-прежнему высока. В случае возобновления военных действий, вне зависимости от их исхода, последствия войны станут для Армении катастрофическими.