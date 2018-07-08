Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина, посвященное итогам развития в I половине 2018 года и предстоящим задачам - ФОТО

8 июля 2018 11:56

В воскресенье под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвящённое итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства выступил на заседании.
 

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