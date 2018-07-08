Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина, посвященное итогам развития в I половине 2018 года и предстоящим задачам - ФОТО
8 июля 2018 11:56 208
В воскресенье под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвящённое итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Глава государства выступил на заседании.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!