Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина, посвященное итогам развития в I половине 2018 года и предстоящим задачам - ФОТО

В воскресенье под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвящённое итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства выступил на заседании.



Новость обновляется