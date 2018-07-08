Политолог Арзу Нагиев: Президент Азербайджана придает большое значение безопасности страны и граждан

Проведение Президентом Ильхамом Алиевым совещания в связи с аварией на теплоэлектростанции в Мингячевире еще раз подтвердило, что глава государства всегда придает большое значение безопасности страны и граждан.

Об этом сказал Trend политолог Арзу Нагиев, передает Day.Az.

По его словам, для Президента Азербайджана приоритетными являются три вопроса: повышение благосостояния граждан страны, предотвращение угрозы национальной безопасности Азербайджана и сохранение независимости.

На последнем совещании вновь было продемонстрировано то, о чем ранее говорил Президент Ильхам Алиев: "мы все - чиновники, депутаты - слуги народа".

"Каждый чиновник должен быть ответственен за то, чтобы предотвратить опасность, которая может угрожать Азербайджанскому государству, его государственности, гражданину Азербайджана. Как отметил Президент Ильхам Алиев, таким стратегическим объектам, как метрополитен, больницы, и даже детсадам, необходимы источники альтернативной энергии - генераторы. Да, в мировой практике были такие аварии, но авария должна быть локальной, и страна должна быть готова к устранению возможной аварии. Это и подчеркнул Президент на проведенном совещании", - сказал Арзу Нагиев.

Нагиев сказал, что замечания, которые Президент Ильхам Алиев сделал чиновникам, были уместными.

"Президент Ильхам Алиев создал госкомиссию по расследованию причин аварии, которая, вне всякого сомнения, проинформирует и Президента Азербайджана, и общество о результатах. С другой стороны, над этим вопросом работает и следственная группа. По информации, которая была предоставлена Генпрокуратурой, уже возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, и соответствующие решения будут приняты", - сказал политолог.

По его словам, главное - осуществить работы, чтобы подобное больше не повторилось.

"На каждом стратегическом объекте необходимо создать альтернативу. Потому что нет ничего дороже человеческого здоровья, человеческой жизни, поэтому каждый должен достойно выполнять возложенные на него обязанности", - сказал Нагиев.

Напомним, что 4 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в связи с ситуацией в сфере энергетики страны.