В команде Пашиняна одни дезертиры

С целью получения отсрочки от призыва на обязательную воинскую службу в Армении уже несколько дней проходит конкурсный отбор заявителей.

Создана соответствующая комиссия, в состав которой вовлечены ведущие специалисты министерства образования и науки, министерства обороны, а также сферы науки и образования Армении.

Во всяком случае, так говорят. Говорят также, что цель комиссии - сохранить принцип справедливости и дать возможность достойным проявить себя в той сфере, в которой уже достигли значительных успехов.

Однако, как пишут армянские СМИ, с первых же откликов о работе комиссии стало понятно, что о беспристрастности речи быть не может, а комиссия будет действовать не только в условиях сверхсекретности, но и по заранее написанному сценарию, а места заранее уже распределены.

Было объявлено, что двери перед журналистами будут открыты, но им запретили войти, потом сказали, что покажут в он-лайн режиме в Facebook, однако и этого, понятно, не произошло.

Не углубляясь в подробности, армянские СМИ выделяют всего один-два факта, и картина становится более чем целостной. Так, в интервью участвовал также помощник первого вице-премьера Ваан Костанян, который, согласно студентам, едва преодолел проходной порог, набрав 66 баллов. Позже оспорившие процесс студенты потребовали представить для сравнения видеозаписи участников опроса, в том числе Костаняна, но министерство образования и науки Армении не предоставило их и не дало какого-либо вразумительного объяснения своему отказу.

Результаты в данном случае более чем красноречивы. Армянские журналисты выяснили, что все те студенты, которые в свое время участвовали в движении "Во имя науки", то есть революционеры, получили право на отсрочку. А другие лишились этого права, поскольку умны, но уровень их гражданского сознания низкий.

К тому же, составленное из дезертиров правительство должно было протянуть руку поддержавших их дезертиров. Остальные пусть как-нибудь разберутся сами...

Садиг Ахмедов