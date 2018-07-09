Президент Ильхам Алиев принял главу Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии - ФОТО

9 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии, федеральным советником Йоханном Н. Шнайдер-Амманном.

Об этом сообщает Day.Az.

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