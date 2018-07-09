Президент Ильхам Алиев принял главу Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии - ФОТО
9 июля 2018 11:00 210
9 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии, федеральным советником Йоханном Н. Шнайдер-Амманном.
Об этом сообщает Day.Az.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:58 403
В команде Пашиняна одни дезертиры
-
8 Июл. 14:31 4 713
-
8 Июл. 16:58 4 598
-
8 Июл. 18:57 3 864
-
8 Июл. 17:09 3 157
-
8 Июл. 22:00 3 133