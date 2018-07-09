Стала известна дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретятся 11 июля 2018 года в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Российская Федерация, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер - США).
Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.
На встрече будет обсуждён переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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