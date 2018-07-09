В Армении требуют принудительно доставить Роберта Кочаряна в страну

Экс-президент Армении Роберт Кочарян до 25 июля не явится в Специальную следственную службу (ССС) этой страны и не будет допрошен.

Напомним, что несколько дней назад Роберт Кочарян был вызван в ССС на допрос в качестве свидетеля по делу событий 1 Марта.

В пресс-службе ССС сообщили, что представившийся главой юридической команды Р. Кочаряна Саргис Григорян сообщил в ССС, что они получили повестку в надлежащем порядке, но в то же время отметил, что Кочарян находится в Европе и не может явиться до 25 июля. Какие именно шаги ССС предпримет в этой ситуации, пока неясно.

Как пишут армянские СМИ, создается такое впечатление, что Роберт Кочарян не вернется в Армению и не явится в ССС вообще. Во всяком случае добровольно.

Многим кажется вполне правдоподобной версия, что Роберт Кочарян уехал из страны именно после того, как узнал о прорывном повороте в деле событий 1 Марта.

И вот что интересно, бывшему министру обороны Микаэлу Айрапетяну предъявляется обвинение и выясняется, что он не в стране. Не в стране также и Роберт Кочарян, который получит статус обвиняемого после первого же допроса. Решение об аресте печально известного племянника Сержа Саргсяна - Нарека Саргсяна, выносится постфактум - когда он уже не в стране. Успел спрятаться даже брат Сержа Саргсяна Левон, который около 10 дней имеет статус подозреваемого, и в принципе должен был находиться в центре внимания правоохранителей.

В Армении уже распространяются слухи о том, что решения об аресте выносятся в отношении тех людей, которые все равно уехали из страны и заграницей наслаждаются своими буржуйскими удовольствиями.

То есть, новая власть обвиняется в организации "маски-шоу" с целью пиара.

Несколько дней назад публицист Тигран Паскевичян, выражая общественные настроения, сказал: "Когда говорим - сегодня вновь открыли это дело, я не особо оптимистичен во всем этом, до тех пор, пока Роберт Кочарян не арестован, главный фигурант в этом деле - Роберт Кочарян. Вообще, говорят, что лестницу начинают мести сверху, а не снизу".

Это тот случай, когда Паскевичян выразил общественные коллективные настроения.

С другой стороны, армянские эксперты отмечают, что Роберт Кочарян, находясь на свободе, для различных сегментов криминальной олигархии играет роль магнита. Армянское общество, наверное, не против, чтобы он играл роль магнита, но - в тюрьме, уведя собой ключевых лиц преступленого кровавого режима.

Поэтому уже вовсю требуют от следственных органов, чтобы они прибегая к принудительным действиям, доставили Кочаряна в Армению и как можно скорее.

Садиг Ахмедов