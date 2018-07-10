Главная национальная идея в армянском обществе - это армянский национализм - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Пресловутая революция в Армении прибавила "храбрости" очень многим армянским ораторам, тем, кто бьется в антироссийской истерике и демонстрирует льющуюся через край неприкрытую ненависть к русским.

Сегодня в этой стране все чаще заявляют о том, что Россия - главный враг всех армян - этого "великого народа с многотысячной историей", который отнюдь не является частью прогнившего и распутного русского мира.

Как мы можем быть частью "русского мира"? - задаются в Армении, разглагольствуя о том, что мол русичи, бегали по лесам и занимались собирательством, в то время, как якобы у армян была своя государственность, заявляя о том, что армянин русскому не друг и не брат.

Раскрывая причину ненависти армян к русскому миру, в беседе с Day.Az глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский эксперт Андрей Иванов высказал мнение "об армянском мире" и о том, почему армянин по сути своей не друг и не брат русскому.

Говоря о том, что Армения никак не относится к русскому миру, политолог отметил, что одна из национальных особенностей армян заключается в определенном обособлении от остальных.

"Главная национальная идея в армянском обществе - это армянский национализм, подчеркивание своих различий от других народов. Интересно, что в Армении никогда не было сильных левых, социалистических, буржуазных, консервативных партий. Вся дискуссия строилась вокруг того, как эффективнее распространить влияние армян в мире, как что-то отвоевать у других. Скажем, все последние четверть века в Армении политическая дискуссия строилась вокруг того, как удерживать оккупированный азербайджанский Нагорный Карабах. Одни говорили, что надо ждать, другие призывали воевать, третьи хотели вступить в НАТО и натравить альянс на азербайджанцев. И вокруг спора именно этих сил крутилась вся политика, а не вокруг того, повысить ли налоги, в какие отрасли народного хозяйства вложиться в первую очередь. И в этом суть так называемого "армянского мира"- национализм и обособление. Но беда в том, что для строительства сугубо своего национального проекта Армения пытается использовать другие народы и государства. Но зачем это нужно другим народам? Скажем, Россия справедливо говорит, что заинтересована в мире на Южном Кавказе, хочет выстраивать нормальные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, вообще за мир во всем мире. И вот это вызывает дикое раздражение у некоторых армянских политиков.

Как же так? Мы вступили в ОДКБ, в ЕАЭС, а Москва почему-то не хочет помогать нам, строить свое национальное государство. А с какой стати? Тогда начинается шантаж: мы уйдем в НАТО и ЕС. Но при этом все понимают, что там Армения никому не нужна. Ненависть возрастает. Русский мир действительно принципиально другой. В основе всегда лежала идея интеграции, объединения усилий разных народов. И самое главное - в основе русского мира сохранение национальных культур. Сегодня в России существуют армянские и какие угодно культурно-национальные объединения, а в Армении говорят о вытеснении русской культуры, благодаря которой сама армянская культура стала известна миру. В этом и вся разница армянского и русского мира", - сказал глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, добавив, что из-за националистических настроений в Армении их граждане вынуждены покидать свою страну и попутно вливаться именно в русский мир.

Матанат Насибова