Пашинян убрал главного конкурента: мэр Еревана подал в отставку
9 июля 2018 16:06 322
Мэр Еревана Тарон Маркарян в понедельник, девятого июля подал в отставку, передают армянские СМИ.
Временно исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Камо Ареян.
Ранее в Ереване проходили митинги с требованием отставки Маркаряна. Тогда градоначальник заявил, что не намерен поддаваться и продолжит руководить городом. Тем не менее, через две недели Служба национальной безопасности Армении провела обыски в мэрии Еревана - они были связаны с двумя уголовными делами, возбужденными по признакам хищений и злоупотреблений в фонде "Ереван" - аффилированной с мэрией структуре, расположенной в здании муниципалитета.
Оппозиция, включая саргсяновскую Республиканскую партию, назвала это "давлением на мэра со стороны новых властей".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!