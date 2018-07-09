Пашинян убрал главного конкурента: мэр Еревана подал в отставку

Мэр Еревана Тарон Маркарян в понедельник, девятого июля подал в отставку, передают армянские СМИ.

Временно исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Камо Ареян.

Ранее в Ереване проходили митинги с требованием отставки Маркаряна. Тогда градоначальник заявил, что не намерен поддаваться и продолжит руководить городом. Тем не менее, через две недели Служба национальной безопасности Армении провела обыски в мэрии Еревана - они были связаны с двумя уголовными делами, возбужденными по признакам хищений и злоупотреблений в фонде "Ереван" - аффилированной с мэрией структуре, расположенной в здании муниципалитета.

Оппозиция, включая саргсяновскую Республиканскую партию, назвала это "давлением на мэра со стороны новых властей".