Сопредседатели МГ ОБСЕ должны проявить активность на переговорах в Брюсселе - МНЕНИЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны быть более активны в переговорном процессе и приложить больше усилий в поиске мирного решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Такое мнение высказала Day.Az независимый турецкий эксперт Айше Челик.

По ее словам, встреча глав МИД Азербайджана и Армении является очередной возможностью для нахождения компромиссного решения карабахской проблемы.

"Приветствуется то, что сопредседатели постоянно заявляют о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе принципов Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность, и об этом они заявили также сравнительно недавно во время визита в регион. Тем не менее, пока говорить о реальных продвижениях в карабахском урегулировании, к сожалению, не приходится из-за упертой политики официального Еревана.

Считаю, что международные посредники в ходе предстоящей встречи в Брюсселе глав МИД Азербайджана и Армении должны быть более активны, чтобы принудить Армению к субстантивному диалогу с Азербайджаном", - турецкий эксперт.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова