Йоханн Шнайдер-Амманн: В Азербайджане я чувствую себя как дома

В понедельник делегация во главе с руководителем Федерального департамента по вопросам экономики, образования и исследований Швейцарской Конфедерации, федеральным советником Йоханном Н. Шнайдером-Амманном посетила строящийся в Сугайытском химико-промышленном парке завод швейцарской компании SIKA по производству сырья для строительных смесей и готовой продукции, где ознакомилась с ходом проводимых работ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, участвующий в мероприятии, до сегодняшнего дня в экономику Азербайджана было вложено 250 миллиардов долларов инвестиций, около половины, из которых составили иностранные инвестиции.

По словам Мустафаева, этот факт доказывает, что в Азербайджане создана благоприятная инвестиционная среда, что подчеркивается и отчетами международных организаций.

"Азербайджанская экономика заняла 35-е место в рейтинге конкурентоспособности Давосского экономического форума. А согласно отчету Doing Business Всемирного банка страна заняла 57-е место", - отметил министр.

Рассказывая о заводе SIKA, министр подчеркнул, что пять лет назад на территории не имелось никаких условий.

"На территории были отходы от старых советских заводов, и она напоминала полигон опасных отходов. За счет государственных инвестиций было очищено 500 гектаров, и мы открыли двери для резидентов. Создание подобных заводов стало возможным благодаря финансовой и политической стабильности в стране", - сказал Мустафаев, добавив, что в создание завода SIKA было вложено 3,5 миллиона долларов, и он позволит создать 60 новых рабочих мест.

Как в свою очередь отметил Шнайдер-Амманн, он ощущает себя в Азербайджане, как дома.

"Мне очень приятно посетить завод швейцарской компании в Азербайджане. Я ощущаю себя как дома. Как и другие швейцарские компании, SIKA является одним из лидеров в своей сфере. SIKA действует в Азербайджане с 2005 года, но создание производственной площадки является очень важным событием. Я очень признателен руководству Азербайджана за создание таких благоприятных условий для швейцарских инвесторов", - сказал Шнайдер-Амманн.

SIKA LLC, являющейся подразделением швейцарской группы SIKA AG, еще в 2005 году открыла в Баку завод по производству бетономешалок. Инвестиции в создание завода, расположенного на проспекте имени Г. Алиева, составили один миллион долларов.

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