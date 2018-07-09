В Азербайджане будет отмечаться 90-летие ТЮЗа

9 июля 2018 18:15

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о 90-летии Театра юного зрителя.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

В ноябре 2018 года исполняется 90 лет со дня создания Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

Согласно распоряжению, министерству культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 90-летнему юбилею Азербайджанского государственного театра юного зрителя. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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