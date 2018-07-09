В Азербайджане будет отмечаться 90-летие ТЮЗа
9 июля 2018 18:15 158
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о 90-летии Театра юного зрителя.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
В ноябре 2018 года исполняется 90 лет со дня создания Азербайджанского государственного театра юного зрителя.
Согласно распоряжению, министерству культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 90-летнему юбилею Азербайджанского государственного театра юного зрителя. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19:05