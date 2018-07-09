Президент Ильхам Алиев наградил медалями ряд сотрудников органов дипломатической службы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении сотрудников органов дипломатической службы за плодотворную деятельность.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Согласно распоряжению, медалью "За отличие на государственной службе" награждены Джанахмедов Анар Ахад оглу, Габибли Гюльтякин Фазиль гызы, Керимов Эмин Зульфугар оглу; медалью "За отличие на дипломатической службе" - Абдуллаева Лейла Яшар гызы, Гаджиев Хикмят Фархад оглу, Сулейманов Нусрят Сулейман оглу, Шахгусейнов Эльнур Султан оглу.