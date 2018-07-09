Азербайджан представит свои приоритеты в период председательства в ОЧЭС в Стамбуле

Приоритеты Азербайджана в период председательства в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) будут представлены 12 июля в Стамбуле, сказал Trend в понедельник заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, передает Day.Az.

По словам замминистра, Азербайджан в период своего председательства будет уделять особое внимание развитию транспортных узлов в регионе ОЧЭС, отраслевого сотрудничества в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, связь.

Известно, что Азербайджан придает большое значение углублению партнерских отношений в рамках ОЧЭС, и транснациональные экономические проекты, инициируемые и реализуемые Азербайджаном совместно с другими странами региона, создают условия для рационального использования богатых природных ресурсов, транспортных возможностей и интеллектуального потенциала региона, открывают путь к решению многих общих для стран проблем. В частности, с участием трех стран-членов организации - Азербайджана, Грузии и Турции - в регионе был осуществлен ряд транснациональных проектов, а некоторые проекты находятся на стадии реализации. Среди них основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, поставляющие углеводородные ресурсы Каспийского моря на мировые рынки, другие гигантские проекты, направленные на представление миру энергетического потенциала Азербайджана, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, другие международные транспортные проекты, развивающие транзитный потенциал региона.

Все это свидетельствует о том, что для динамичного развития региона есть все возможности.

"Цели и намерения ОЧЭС - развитие регионального сотрудничества стран-членов, создание стабильности и мира, где одна страна не выдвигает претензии в отношении территориальной целостности и природных ресурсов другой. Однако неразрешенность армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта представляет серьезную угрозу для мира и стабильности в регионе и во всем мире, а также тормозит развитие региона", - сказал ранее Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В период председательства, во второй половине 2018 года, в Азербайджане в соответствии с приоритетами страны планируется проведение на высоком уровне ряда мероприятий, семинаров и конференций. А в конце 2018 года в Азербайджане будет проведено 39-е заседание Совета министров иностранных дел ОЧЭС.

Организация Черноморского экономического сотрудничества - межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Основана в 1992 году. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.