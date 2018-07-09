Азербайджан и Болгария обсудили вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в Азербайджане Николаем Янковым, говорится в сообщении минобороны.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Поздравив посла с назначением, министр обороны затронул нынешнее состояние двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией и подчеркнул важность развития отношений в этом направлении.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр отметил, что Армения продолжает проводить захватническую политику в отношении Азербайджана, добавив, что официальный Ереван, намеренно затягивая переговорный процесс, негативно влияет на обстановку в регионе.

Дипломат, в свою очередь, выразил удовлетворение своим назначением на данный пост и отметил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном во всех областях. Янков отметил, что Болгария считает Азербайджан дружественной страной, признает его территориальную целостность и является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта.

Посол добавил, что Болгария, как государство-член НАТО, готова поделиться своим опытом в военной сфере с азербайджанской армией.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы военного сотрудничества между двумя странами, расширение связей в области военного образования, организацию взаимных визитов, а также другие вопросы регионального и двустороннего сотрудничества.