Президент Ильхам Алиев: Власть коррупционеров, криминала, кровопийц и убийц в Армении потерпела полный провал

Власть коррупционеров, криминала, кровопийц и убийц в Армении потерпела полный провал.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев в своей вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что то, что говорил он, теперь повторяет и армянский народ. "Я неоднократно, с самых авторитетных площадок, с площадки ООН обвинял предыдущее армянское руководство. Говорил, что это - режим криминальной хунты. Теперь это говорит и армянский народ. Я говорил, что это погрязший в коррупции, воровской режим. Сейчас это повторяет армянский народ. Я говорил, что этот режим пьет кровь собственного народа", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что позорное изгнание режима Саргсяна из власти - это на самом деле крах армянской государственности. "Потому что если 20 из 26 последних лет независимости Армении прошли под этой властью, то какие положительные характеристики есть у этого государства? Армения - государство-неудачник. Армянская государственность потерпела крах. Их герои - воры. Их генералы - воры. Их армия - армия воров. Сейчас это видит народ Армении и говорит армянское правительство", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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