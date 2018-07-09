Президент Ильхам Алиев: С экономической точки зрения Азербайджан не имеет равных по развитию в течение 15 лет

С экономической точки зрения Азербайджан не имеет равных по развитию в течение 15 лет.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев в своей вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

"Основу нашего развития составляют как продуманная политика, как сильная воля, в то же время сильная экономика. Мы смогли построить сильную экономику, сегодня мы ни от кого не зависим, сами хозяева своей судьбы и достигли больших успехов в экономической сфере",- сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, показатели последних 15 лет являются подтверждением тому.

"С экономической точки зрения Азербайджан не имеет равных по развитию в течение 15 лет. Даже в кризисные годы нам удалось сохранить свою экономическую мощь. Могу сказать, что нам удалось выйти из кризиса с минимальными потерями",- сказал Президент Азербайджана.

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