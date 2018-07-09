Президент Ильхам Алиев: Письма Президента США показывают уважение американского правительства к Азербайджану
Письма Президента США показывают уважение американского правительства к Азербайджану.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.
"Что касается внешней политики, могу сказать, что за шесть месяцев этого года в этой области была проделана большая работа, Азербайджан смог укрепить свои международные отношения. С соседними странами у нас имеются традиционно дружеские отношения и отношения стратегического партнерства. За шесть месяцев у меня было несколько встреч с главами государств и правительств соседних стран. Во второй половине года также предусмотрены встречи. Как вы знаете, Азербайджан является страной, заслуживающей самого большого уважения и имиджа в мусульманском мире. Прошлый год, объявленный "Годом Исламской солидарности", еще больше укрепил эти связи. Как вы знаете, в этом году Нахчыван является столицей исламской культуры. Укреплены традиционные дружеские и братские отношения с мусульманскими странами",- сказал глава государства.
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В воскресенье под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвящённое итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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