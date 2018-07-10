Президент Ильхам Алиев: В результате проводимой Азербайджаном политики Армения оказалась лишенной всех проектов, которые могли принести ей доход

В результате проводимой Азербайджаном политики Армения оказалась лишенной всех проектов, которые могли принести ей доход.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

"Мы успешно проводили против них политику изоляции, и я, никого не страшась, неоднократно говорил об этом азербайджанской общественности и иностранным партнерам. До тех пор, пока наши земли находятся под оккупацией, мы будем проводить против Армении политику изоляции. В результате этой политики Армения потерпела экономический крах. Армения, можно сказать, лишена экономических перспектив. Вряд ли кто-то пожелает вкладывать инвестиции в эту страну. Плачевно демографическое положение этой страны. Я неоднократно говорил, что ежегодно Армению покидают, как минимум, 50-60 тысяч человек. Новое правительство сегодня подтверждает это. То есть наша политика изоляции сыграла свою роль, мы изолировали Армению от всех региональных проектов. В стране, не имеющей экономической перспективы, не будет и развития, в нее не будут вкладываться инвестиции, настроение людей также будет неважным", - сказал глава государства.

По его словам, произошедшие два года назад апрельские бои еще больше потрясли гнилые и расшатанные устои Армении. Апрельские бои стали таким большим ударом по режиму Саргсяна, что они за два года не смогли оправиться от него, а создаваемый ими годами миф - якобы их армия сильная, - конечно, оказался развеянным в пух и прах.

"Мы уничтожили этот миф. Мы за несколько дней разрушили "прочное укрепление", созданное ими за многие годы на линии соприкосновения, что вызвало в армянском обществе большое разочарование. Поэтому все, что произошло с Арменией, было неизбежным и логичным. Основной причиной этого стали и антинациональная политика, проводимая криминальным режимом, и уверенная политика, проводимая Азербайджаном, в том числе динамика нашего развития. Потому что населению Армении хорошо известно, на какую вершину смог подняться Азербайджан: стабильность внутри страны, развитие, международные связи, экономическое развитие, армейское строительство, решение социальных вопросов. Разница между нами как между небом и землей, и это еще раз показало: в столь тяжелое положение Армению ввергла их захватническая политика. Не будь оккупации, Армения могла бы участвовать в реализуемых по нашей инициативе проектах. Как и другие страны, они могли воспользоваться нашими возможностями и, конечно, их экономическое положение сегодня могло бы быть хорошим. Они оказались в таком положении в результате политики того криминального, воровского режима, который на протяжении 20 лет пил кровь армянского народа. Надеюсь, что новое правительство Армении не будет повторять ошибок криминального режима, займет конструктивную позицию в вопросе урегулирования конфликта, и конфликт в скором времени найдем разрешение, территориальная целостность нашей страны будет восстановлена", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Что же касается урегулирования конфликта, то здесь есть лишь один путь: оккупационные силы должны быть выведены с захваченных земель, территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена, четыре резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены, отметил он.

"Эти резолюции находятся в силе, в них открыто указано, - если кто-то забыл, могу напомнить, - что армянские вооруженные силы немедленно и безоговорочно должны быть выведены с захваченных земель. Эти резолюции находятся и будут оставаться в силе. Поэтому урегулирование конфликта зависит от выполнения данных резолюций, и Азербайджан, конечно, будет проводить свою принципиальную политику", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, наши международные связи укрепляются, растет поддержка территориальной целостности Азербайджана.

"Можно сказать, что в соглашениях, подписанных нами со многими странами, отражен тезис об урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны. Эта тема постоянно поднимается и во время наших контактов с международными организациями, с которыми мы сотрудничаем, и наша политика получает большую поддержку. Нагорный Карабах является нашей исконной исторической землей, и мы должны восстановить нашу территориальную целостность. В этом направлении проделана огромная работа. Народу регулярно предоставляется информация об этом, мои многочисленные поездки в воинские части освещаются прессой, регулярно организуется показ приобретенной техники. Конечно, наглядным подтверждением нашего военного потенциала является проведенный в прошлом месяце военный парад. Азербайджанская армия продемонстрировала на параде всему миру на что она способна. Наша армия входит в число ведущих армий с точки зрения материально-технического оснащения, оснащения оружием, боеприпасами, техникой, и военный парад показал это", - сказал глава государства.

По его словам, одновременно на высоком уровне находится боеспособность нашей армии, и недавняя история показала это. Апрельские бои 2016 года и одержанная нами большая победа, нахчыванская операция в мае 2018 года и освобождение от оккупантов тысяч гектаров земли - все это свидетельствует о боеспособности Азербайджанской армии.

"Противоположная сторона знает это, их обращение в настоящее время в международные организации, по сути, является признанием поражения. Если у тебя сильная армия, то почему просишь помощи у международных организаций? Почему жалуешься в международные организации на Азербайджан? Ты оккупировал эти земли при поддержке иностранных государств. В то время в Азербайджане господствовала антинациональная, продажная власть, власть дезертиров. Отбросы тех самых дезертиров сегодня именуют себя оппозицией. В то время они бежали и скрылись, оставив страну в плачевном состоянии, продали наши земли. Тандем НФА-Мусават является самым большим предателем. Возможно, в многовековой истории Азербайджана не было таких предателей, изменников, как они. Именно по этой причине Армения в то время при прямом участии и поддержке иностранных государств захватила наши земли. А сегодня жалуется на нас, обращается в международные организации, мол, помогите нам, иначе Азербайджан задушит нас. Покинь наши земли, тогда сможешь жить спокойно. Иначе страны, люди, живущие в страхе, находятся в постоянном стрессе. Это негативно отражается и на их психологическом состоянии. Мы видим это сейчас, могут быть еще большие последствия", - отметил глава государства.

По его словам, Азербайджан же уверенно идет вперед в строительстве армии. "На военном параде мы продемонстрировали часть нашего потенциала - как в плане количества, так и видов вооружения. Наши крупные финансовые ресурсы позволяют приобрести любую военную технику и привести ее в состояние готовности. Изменения, корректировки, внесенные в этом году в наш бюджет, одновременно, направлены на увеличение расходов на армию, и наши военные расходы будут на очень высоком уровне и в следующем году", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.