Президент Ильхам Алиев: Мы должны сделать так, чтобы экономика Азербайджана проявила себя в будущем как долгосрочная, устойчивая экономика

8 июля под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2018 года и предстоящим задачам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства открыл заседание вступительной речью.

Затем с докладами выступили министр экономики Шахин Мустафаев, председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Ахмед Ахмедзаде и председатель ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

Глава государства выступил на заседании с заключительной речью.

Заключительная речь Президента Ильхама Алиева

- Показатели минувших шести месяцев дают основание сказать, что мы с успехом добьемся всех задач, поставленных перед собой в начале 2018 года. В последующие годы экономика Азербайджана должна динамично развиваться. Для того, чтобы обеспечить это, конечно, необходимо еще более углубить реформы.

Проведенные в последние годы реформы принесли прекрасные плоды. Если бы мы не провели эти реформы, то не смогли добиться столь больших экономических успехов. Однако считаю, что сегодня мы должны еще более углубить эти реформы. Мы должны сделать так, чтобы экономика Азербайджана проявила себя в будущем как долгосрочная, устойчивая экономика, чтобы зависимость от нефти и газа еще более сократилась, чтобы стремительно продолжалось развитие ненефтяного сектора.

В экономическом и финансовом секторах необходимо обеспечить максимальную прозрачность. Эта прозрачность позволит, чтобы экономика Азербайджана развивалась еще более уверенно, чтобы в наш ненефтяной сектор вкладывались еще более крупные иностранные инвестиции. Потому что основная причина ненадлежащего уровня иностранных инвестиций в данном секторе заключается в непрозрачной обстановке. В то же время, необходимо принять дополнительные меры и в законодательстве, несмотря на то, что наше законодательство очень благоприятно для привлечения иностранных инвестиций. Иначе в экономику страны не были бы вложены инвестиции в размере более 230 миллиардов долларов. Однако веление времени диктует необходимость дальнейшего углубления реформ и полного обеспечения прозрачности.

Могу сказать, что реформы, проведенные в последнее время в налоговой и таможенной системах, приносят свои плоды. Эти сферы взаимосвязаны, и, конечно, реформы должны проводиться и проводятся параллельно в обеих сферах. Уверен, что в результате проделанной работы в ближайшем будущем мы увидим еще более высокие результаты. Налоговые и таможенные органы должны подняться до уровня соответствующих органов развитых стран мира. То есть, выражаясь простым языком, задача заключается именно в этом.

Конечно, должны проводиться и проводятся кадровые изменения. Уверен, что это принесет свои плоды. В Азербайджане должен применяться опыт передовых стран. Все государственные структуры, а также предприниматели должны знать, что в налоговой и таможенной системах обеспечивается полная прозрачность, созданы равные условия, положен конец нездоровой конкуренции. Предприниматели должны абсолютно четко знать, в чем заключаются правила работы. А они очень просты: соблюдать законы, полностью выплачивать налоги, не заниматься контрабандой и не причинять ущерба экономике страны. Таковы основные условия.

Предпринимателям также следует со своей стороны проявить ответственность в этих делах. Фактам уклонения от налогов необходимо положить конец. Это касается представителей и малого, и крупного предпринимательства. Все должны быть равны перед законом. Таковы мои поручения руководству налоговых и таможенных органов. Ни у кого нет и не может быть никаких привилегий. Каждый предприниматель должен полностью выплачивать налог, никаких других выплат, кроме налога, не должно быть. Я говорю это как государственным органам, так и предпринимателям. Если такие факты будут иметь место, то необходимо сразу же проинформировать непосредственно Администрацию Президента и соответствующие структуры, так как мы должны продолжить и завершить политику полного оздоровления в этой области.

Необходимо провести серьезные реформы и в области социального обеспечения. Такие задачи поставлены перед новым руководством Министерства труда и социальной защиты населения. Следует полностью устранить допущенные в этой области ошибки, нарушения. Необходимо полностью утвердить социальную справедливость и обеспечить прозрачность. Государство уделяет данной сфере огромное внимание, и я неоднократно говорил, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана, в особенности, малообеспеченный в социальном отношении гражданин. Именно поэтому мы перешли к системе адресной социальной помощи. Именно поэтому сотни тысяч семей получают от государства это обеспечение. Однако во многих случаях права граждан нарушаются, царит несправедливость, тот, кто нуждается в помощи, ее не получает, а кто не нуждается - получает, а потом делит эти средства с государственными чиновниками. Таких фактов достаточно много, сейчас ведется серьезное расследование. В области социального обеспечения необходимо обеспечить полную прозрачность, социальная справедливость должна быть установлена полностью.

Наряду с этим, обеспечение прозрачности социальной сферы и ее функционирование на основе международного опыта придаст большой импульс и нашему экономическому развитию. Потому что неформальная занятость носит в Азербайджане массовый характер. В настоящее время правительство серьезно занимается данным вопросом, занимается и министерство, и мы должны положить этому конец. Механизмы для этого имеются, разрабатываются, и считаю, что в ближайшем будущем будет большой прогресс. Мы предпринимаем и будем предпринимать очень серьезные шаги в связи с неформальной занятостью. Если нам удастся выйти из этой ситуации, то это станет большой поддержкой и экономике страны. Должен также отметить, что неформальная занятость есть и существует, можно сказать, во всех странах. Смотря как страны, правительства борются с таким положением. Азербайджан должен стать страной, принимающей серьезные меры против неформальной занятости. Конечно, здесь имеются и административные, и институциональные элементы, и мы должны использовать и те, и другие.

Государство всегда будет оказывать поддержку малообеспеченным в социальном отношении гражданам. В этом заключается наша политика. Пусть граждане не беспокоятся - государство всегда будет стоять за ними. Но главное, чтобы эта помощь распределялась справедливо. Пусть ее получает тот, кто действительно нуждается в ней. Состоятельные или не нуждающиеся в социальной помощи люди должны быть лишены этой помощи. В первую очередь, они сами должны отказаться от этого. Это может стать показателем высокого уровня их социальной сознательности.

Конечно, мы должны создать новые условия для граждан, живущих в тяжелых условиях, все еще остающихся безработными. В Азербайджане процесс создания рабочих мест должен быть постоянным. Во вступительном слове я сказал, что открыто 58 тысяч новых постоянных рабочих мест. Однако в то же время закрылось более 20 тысяч рабочих мест. Если взглянуть на эти цифры, то можно убедиться в том, что динамика все равно положительная. Однако необходимо провести анализ закрытых рабочих мест. По каким причинам закрылись эти рабочие места, какой работой обеспечены граждане, потерявшие рабочие места, и обеспечены ли вообще?

У нас большие надежды на программу самозанятости. Эта программа придаст импульс нашему экономическому развитию, в особенности ускорит решение проблемы занятости в регионах, а также заставит некоторых наших граждан отказаться от иждивенческих привычек. В настоящее время есть достаточно средств для реализации программы самозанятости. Считаю, что если ежегодно привлекать к этой программе 6-7 тысяч человек, то через несколько лет необходимости в социальной помощи не будет, люди станут зарабатывать честным трудом, содержать свои семьи и вносить вклад в экономику страны.

Необходимо еще более серьезно вести борьбу с коррупцией и взяточничеством. Эта задача очень остро поставлена перед сформированным в апреле новым правительством. Этим негативным явлениям должен быть положен конец. В последние годы была проделана большая работа, это отмечают и международные организации. В рейтингах занимающихся данным вопросом международных организаций Азербайджан постоянно продвигается вперед. Однако хотя и есть прогресс, это не может нас устроить. В Азербайджане это большое социальное зло должно быть искоренено. Возможности для этого имеются. Есть твердая политическая воля, а сейчас еще и институциональные механизмы. Главное, проводится и будет проводиться кадровая реформа. Те государственные чиновники, которые не соответствуют данным критериям, будут уволены, и пусть это знают все государственные чиновники.

Против коррупции, взяточничества и дальше будет вестись очень серьезная борьба. Мы должны сделать так, чтобы для пресечения фактов коррупции были задействованы институциональные механизмы. Мы видим и некоторые позитивные тенденции. К примеру, в сфере общественных услуг "ASAN xidmət" является структурой, абсолютно свободной от коррупции. В "ASAN xidmət" поступило более 20 миллионов обращений, а коэффициент одобрения гражданами близок к 100 процентам. То есть сделать это можно. Просто нужна политическая воля, и она есть, необходимо принимать серьезные меры, в том числе принимаются и будут приниматься меры наказания. Однако должен также сказать, что в ряде случаев меры административного наказания не действуют. Поэтому необходимо применять самый серьезный международный опыт. Борьба в этой области в Азербайджане должна проводиться теми же путями, что и в ведущих странах мира. Конечно, необходимо усилить контроль за государственными расходами. Соответствующим министерствам даны указания, сейчас проводятся реформы, руководители всех государственных структур должны знать это и выполнять мои поручения.

Одна из сфер, взывающих обеспокоенность, - строительный сектор. В последние годы в этой области проделана большая работа. Можно сказать, все города Азербайджана превратились в строительные площадки. Как государственные капиталовложения, так и инвестиции, вкладываемые частным сектором, придали мощный импульс развитию строительного сектора. В Азербайджане с каждым годом увеличивается производство строительных материалов. Могу сказать, что сегодня мы можем обеспечивать себя основными стройматериалами. В первую очередь потому, что внутри страны есть спрос на это. Потому что мы продаем за рубеж очень малое количество строительных материалов. Поставлена задача сократить зависимость от импорта и обеспечить внутренний рынок местными строительными материалами. То есть развитие строительного сектора придает импульс общему экономическому развитию, повышает занятость. В течение двух-трех лет в строительном секторе возник определенный кризис, что сразу же негативно отразилось и на рынке труда. Эти вопросы тесно взаимосвязаны. Еще раз хочу сказать: в данной сфере проделана положительная работа. Но в то же время, что мы видим? Во многих случаях ведущееся строительство не отвечает никаким критериям - ни градостроительным, ни строительным. Порой строятся совершенно уродливые с точки зрения архитектуры здания. Необходимо принять очень серьезные меры для того, чтобы положить конец этому, а также незаконным строениям.

Государственные чиновники, создающие условия для незаконных строений, будут очень строго наказаны. Говорю, чтобы об этом знали все, потому что во многих случаях это сваливают друг на друга - исполнительная власть города на муниципалитеты, муниципалитеты - на исполнительную власть. Фактически же муниципалитеты не могут предпринимать таких действий без разрешения исполнительной власти города. Поэтому здесь нужен единый механизм контроля. Еще раз хочу сказать, в первую очередь в Баку и других городах необходимо положить конец всем незаконным строениям. Отныне без заключения, разрешения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре в нашей стране не должно быть построено ни одного здания. Если кто-то вздумает сделать это, то немедленно мне должно быть сообщено об этом. Этих людей ждет самое строгое наказание, ведь мы прилагаем столько усилий.

Баку сегодня является одним из самых красивых городов мира. Об этом говорим не только мы. Это слова, можно сказать, всех беспристрастных иностранных гостей, приезжающих в Баку. Баку, в подлинном смысле слова, сверкающая звезда. Но в то же время в Баку есть такие места, за которые стыдно. Здания строятся рядом друг с другом, в общественных местах, дворах без соблюдения каких-либо правил. Кто дает разрешение на строительство этих зданий?! Местные исполнительные органы. Они дают эти разрешения безвозмездно?! Конечно же, нет.

Мы превратили нашу столицу в город парков, скверов, общественных зон. Вспомните, сколько неудобств причиняли незаконно построенные в прежние времена впритык друг к другу здания и проживавшим в них людям, и городскому населению. Сейчас мы создаем в очищенных местах, население которых переселено, общественные зоны, там здания не строятся. Бульвар продлен с 3 до 16 километров, это - большая общественная зона. Разбиты большие парки. Красивый парк создан за Дворцом Гейдара Алиева. Когда мы переселяли оттуда граждан, некоторые говорили, что переселяют, чтобы построить здания. Прекрасный парк. Устраняется безобразная картина на территории, именуемой "Советская", за Азербайджанским драматическим театром. И снова говорят, что там строятся здания. Сейчас там строятся дорожные развязки, чтобы дорожное движение вздохнуло, разбиваются парки. Сегодня налицо десятки, сотни таких дел. В местах, которые в свое время были незаконно захвачены некоторыми преступниками, сейчас создаются парки. На пересечении улицы Юсифа Сафарова с проспектом Бабека в свое время была захвачена обширная территория, которая оставалась без использования. Сейчас мы создаем там крупные парки, чтобы люди приходили туда и отдыхали. Большая общественная зона создана перед центром Гейдара Алиева. В свое время там располагался не функционировавший, находившийся в разрушенном состоянии завод. То есть мы делаем это. А строить здания в общественном месте, во дворе или месте, которым пользуются люди, - преступление, и тот, кто сделает это, ответит. Еще раз хочу сказать, что без разрешения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре не может быть построено ни одно здание.

В последние годы проделана большая работа, связанная с городским транспортом. Завезены новые очень комфортабельные автобусы, планируется доставить новые автобусы. Создано Бакинское транспортное агентство, для устранения разрозненности в этой области проведены структурные реформы. Сегодня Бакинское транспортное агентство является единственной структурой, отвечающей за транспортную систему города. Все остальные государственные структуры, работающие в тесной связи с этим агентством, должны оказывать ему помощь, потому что в этой сфере также были допущены многочисленные нарушения.

Сейчас за государственный счет построены паркинги, но они пустуют. Рядом с паркингами незаконно припаркованы автомобили, и никто не спрашивает у их владельцев: почему ты припарковал машину здесь - напротив паркинга? Потому что парковать машину в паркинге или неудобно, или человек не хочет платить. Возможно, он незаконно паркует здесь машину за меньшую плату. Как в таком случае мы можем регулировать городской транспорт?! На месте стоянки строят здания. У меня есть эти фото. Я провел совещание, дал строгое поручение и высказал серьезные замечания. Исполнительные власти районов захватывают место стоянки, огораживают его, продают это место и, можно сказать, парализуют городской транспорт. Чиновники, допустившие эти ошибки, уволены. Но я говорю, что городской транспорт должен быть удобным для всех нас. Правила градостроительства должны быть установлены так, чтобы они не чинили препятствий городскому транспорту, напротив, помогали в этом деле.

Население Азербайджана растет, Баку становится больше. В отличие от соседних стран наше население в период независимости увеличилось с 7 миллионов до 10 миллионов человек. Как мы должны действовать в будущем в связи с этим ростом? Мы не хотим оказаться в положении крупных мегаполисов, где люди часами страдают в пробках. Мы открываем здесь новые артерии, новые дороги. А какой-то бессовестный чиновник ради денег продает это место, и там незаконно строят здание. А потом государство должно выделить крупные средства, компенсацию для сноса данного здания, чтобы тот, что незаконно его построил, покинул это место, и дорога открылась. Поэтому даю очень строгое поручение: пусть государственные органы сделают вывод.

Конечно, мы ожидаем от предпринимателей активной деятельности для углубления экономических реформ. Государство оказывает развитию предпринимательства большую поддержку. По линии Национального фонда помощи предпринимательству предпринимателям были выделены льготные кредиты на сумму 2,2 миллиарда манатов. За счет только этих кредитов в нашей стране было создано 163 тысячи новых рабочих мест. В этом году также планируется предоставить на льготных условиях кредиты на сумму 170 миллионов манатов. Значительная часть их уже была выдана в течение шести месяцев. Будет предоставлена и остальная часть. В то же время предпринимателям даются методические рекомендации, консультации. Открывая за рубежом торговые дома, мы создаем предпринимателям условия для расширения ими своих экспортных возможностей. Могу сказать, что сегодня Азербайджанское государство больше предпринимателей стремится к увеличению экспорта ненефтяной продукции. Предприниматели несколько пассивны. Словно не заинтересованы в выходе на внешние рынки. Поэтому государство всю эту работу взяло на себя. По моему поручению проводятся многочисленные выставки, презентации, открываются торговые дома. Этот процесс приобретет очень широкий размах. В настоящее время открыто несколько торговых домов. Считаю, что за рубежом необходимо открыть десятки торговых домов Азербайджана. Предприниматели также должны активно участвовать в этих делах, в частности, наращивать усилия, связанные с экспортом.

Все предусмотренные в государственной инвестиционной программе задачи, связанные с инфраструктурными проектами, должны быть выполнены до конца года. Я хотел бы поговорить о ситуации, связанной с электроэнергией. Как вам известно, в последние годы этой сфере уделялось огромное внимание. За последние 15 лет были созданы новые генерационные мощности в 2500 мегаватт. Без этих генерационных мощностей мы не смогли бы быстро справиться с аварией, произошедшей несколько дней назад. Это заняло бы больше времени. В 2003 году наше энергетическое хозяйство, можно сказать, полностью устарело. Однако шаги по созданию новых электростанций и ремонту действующих станций позволили нам устранить нехватку энергии. Потому что в то время мы закупали электроэнергию из-за рубежа. Были вложены крупные инвестиции, построены многочисленные современные станции. На действующих станциях, в том числе Мингячевирской тепловой электростанции, были проведены некоторые ремонтные работы. Однако, несмотря на это, произошедшая авария, конечно, показывает, что в нашем энергетическом хозяйстве имеются очень большие проблемы, просчеты. Еще раз хочу сказать, из-за одной аварии не может дать сбой вся энергетическая система. Авария может произойти, она может быть вызвана различными причинами. Аварии происходят даже в самых развитых странах, городах, они приводят к тяжелым последствиям, жертвам. Мы знаем об этом из недавней истории. Во время таких происшествий гибнут десятки людей. Но одна локальная авария не должна приводить к сбою общей системы. Никакого объяснения этому быть не может. И я не принимаю никакого объяснения. Работающая сегодня комиссия в ближайшем будущем даст свое заключение. В то же время в Мингячевир командирована группа экспертов. Они тоже скажут свое слово. Конечно, нам в точности необходимо знать о причинах аварии. Почему эта авария привела нашу энергетическую систему в такое состояние?! Мы получим ответ на этот вопрос. Но по предварительным данным, причина заключается в том, - конечно, я не хочу опережать заключение комиссии, именно поэтому не хочу высказывать свое мнение по этому вопросу, - что даже станции, сданные в эксплуатацию в последние годы, работают не на полную мощность. Необходимо расследовать причину этого. Вполне вероятно, что в период их эксплуатации были допущены ошибки. Мы должны быть справедливыми во всех делах. При наказании или поощрении кого-то нужны справедливость, точная информация, анализ. Конечно, эта авария является очень серьезным сигналом. В настоящее время в нашей энергетической системе идет работа, связанная со структурными реформами. Такое указание дано. Находит решение вопрос инспектирования всего энергетического хозяйства. Данный вопрос будет обсужден в комиссии, мне будут представлены предложения. Мы должны управлять энергетической системой Азербайджана на самых современных основах. У нас достаточно энергетических генерационных мощностей. Построены и будут строиться подстанции. Уже дано указание, в этом и в следующем году будет обеспечено строительство новых подстанций как в Баку, так и в регионах. Выделяются дополнительные средства для модернизации энергетических хозяйств, построенных в советское время. Мы выделяем средства, но главное, чтобы эти средства рационально использовались и была выстроена такая система, которая обеспечила бы энергоустойчивость.

Что касается других инфраструктурных проектов, то могу сказать, что в начале года мы поставили задачу довести до конца этого года газификацию до 95 процентов, и добьемся этого. Продолжается реализация проектов питьевой воды, строительство автомобильных дорог. В нынешнем году по плану должно быть проложено 2 тысячи километров новых автомобильных дорог и, как минимум, 600 сел необходимо обеспечить новыми дорогами. Могу сказать, что по уровню дорожной инфраструктуры Азербайджан, согласно подсчетам Давосского всемирного экономического форума, занимает 36-е место в мире. То есть я говорю об этом, чтобы знала и общественность: в эту сферу вложены и будут вкладываться крупные инвестиции.

Считаю, что цифра, намеченная нами в связи с орошением, будет обеспечена, на 100 тысяч гектаров новых земель будет подана вода, планируется пробурить 300 субартезианских скважин. Здесь уже было сказано, что 175 из них уже пробурены и сданы в эксплуатацию.

По плану идет вся работа, связанная с социальной инфраструктурой. В этом году должны быть построены и сданы в эксплуатацию 137 школ модульного типа. В городе Баку должны быть капитально отремонтированы 12 школ. Должны быть сданы в эксплуатацию шесть больниц. Одна из них была открыта с моим участием в городе Нафталан, а больницы в пяти городах - Газахе, Гобустане, Шамкире, Губе, Геранбое будут сданы до конца нынешнего года или, в крайнем случае, в начале следующего года.

В этом году должны быть открыты два олимпийских спортивных центра, еще в двух идут строительные работы. Необходимо обеспечить новыми домами четыре тысячи семей вынужденных переселенцев. В Гобу частный сектор уже открыл крупный городок для более чем тысячи семей, я принимал участие в открытии.

Запущен механизм поощрения инвестиций, который имеет огромное значение. Представьте себе, если бы мы не применили данную систему, то частный сектор не вложил бы в ненефтяной сектор инвестиции на сумму 2,5 миллиарда манатов. Именно в результате задействования документа поощрения инвестиций в настоящее время реализуются проекты стоимостью 2,5 миллиарда манатов. Это был своевременный шаг, который дает свой эффект. В будущем эта система покажет свою эффективность.

В связи с развитием промышленности - в ближайшее время начнут функционировать два крупных завода. Оба они находятся в Сумгайыте - завод полимеров и завод азотных удобрений. Эти заводы полностью обеспечат внутренний рынок, и, таким образом, будет устранена зависимость от импорта, появятся хорошие экспортные возможности. Могу сказать, что начало функционирования данных заводов станет очень важным событием в промышленной сфере в период независимости.

Число резидентов в промышленных парках приближается к 50-ти. Свою эффективность показало и создание промышленных парков. Если бы мы не создали эти парки, не предоставили там инвесторам хорошие льготные условия, то сейчас не было бы почти 50 резидентов. Общая стоимость проектов, реализованных и подлежащих реализации в этих парках, составляет 3,6 миллиарда долларов. Документ поощрения инвестиций приносит инвестиции на сумму 2,5 миллиарда манатов, а в промышленные парки планируется вложить инвестиции на сумму 3,6 миллиарда манатов. Из них 2,6 миллиарда долларов уже вложены. Конечно, в Азербайджане началось производство автомобилей. В Нефтчале ежегодно будет производиться 10 тысяч легковых автомобилей. Мы отметили выпуск 10-тысячного трактора на Гянджинском автомобильном заводе. То есть уверен, что деятельность промышленных парков будет успешной. В настоящее время парки создаются в нескольких городах. Необходимо представить предложения о том, в каких городах в следующем году мы можем продолжить эту политику.

Основные стоящие перед нами задачи, связанные с сельским хозяйством, заключаются в применении самых современных стандартов в этой отрасли. В последние годы развитию сельского хозяйства уделялось большое внимание. Мы, можно сказать, полностью обновили наш парк техники. Приобретение сельскохозяйственной техники будет продолжаться и впредь, но основная ее часть уже приобретена. Причем, должен отметить, что сегодня на наших полях работает техника ведущих компаний мира, и фермеры очень довольны ею. Для этих целей предусмотрены большие средства. Здесь было отмечено, что только в этом году будет приобретено более 5 тысяч единиц техники стоимостью 160 миллионов манатов. В прошлом году было закуплено 10 тысяч единиц техники. Но отныне в этой области необходимо полностью обеспечить прозрачность. Такая задача поставлена перед Министерством сельского хозяйства. Наш технический парк должен быть полностью проинспектирован. Нужны предельно точные предложения, связанные с приобретением новой техники. Эта техника должна отвечать общей динамике развития нашего сельского хозяйства и отражать в себе приоритеты.

Еще раз хочу сказать, что основная задача, стоящая перед сельским хозяйством, - превратить эту сферу в высокотехнологичную отрасль. У некоторых такое представление, что сельское хозяйство может развиваться, как говорится, по традиционным правилам. Это абсолютно не так. Сегодня в мире существуют такие технологии, которые повышают урожайность в несколько раз. Мы должны завозить в Азербайджан и технологии, связанные с агротехническими мероприятиями, и технологии водообеспечения. Есть такие современные оросительные системы, которые позволяют с максимальной эффективностью использовать каждую пядь земли. Вот эти технологии мы и должны завозить в Азербайджан и наконец внедрить систему электронного сельского хозяйства. Несмотря на то, что я неоднократно давал поручения по этому вопросу, система электронного сельского хозяйства в Азербайджане в той форме, в которой нам хотелось бы, в необходимой форме не существует. Проблемы вызваны именно этим. Поэтому должны применяться самые современные технологии. Необходимо привлекать иностранных специалистов. Работа в этом направлении уже проводится. Мы должны рационально использовать каждую пядь земли. Я неоднократно говорил, что после определенного периода сельское хозяйство в Азербайджане может развиваться только интенсивным путем. В настоящее время мы осуществляем крупные мелиоративные меры, чтобы доставить воду на более обширные неорошаемые земли. Мы добьемся этого. Но наша земля, то есть территориальные возможности не очень широки. Поэтому мы можем добиться поставленной цели только в результате развития рационального сельского хозяйства и применения новых технологий.

В прозвучавшем здесь докладе была предоставлена информация о создании агропарков. Должен отметить, что организация крупных фермерских хозяйств действительно создала перелом в этой области. Недавно мне подробно доложили о деятельности агропарков. Действуют четыре агропарка. Я принимал участие в открытии всех четырех. Четырнадцать агропарков будут сданы до конца этого года. В этих агропарках, занимающихся растениеводством, урожайность находится на самом высоком уровне - минимум 50 центнеров в зерноводстве. А средний показатель - сегодня еще идет жатва - пока составляет 30 центнеров. По сравнению с предыдущим периодом это приемлемая цифра. Но средняя урожайность в Азербайджане также должна быть на самом высоком уровне.

Государство оказывает очень большую поддержку созданию агропарков. Только в инфраструктурные проекты государство вложило инвестиции, превышающие 200 миллионов манатов, предоставило предпринимателям на льготных условиях кредиты на сумму более 100 миллионов манатов. В стране планируется создать 45 агропарков. В эти агропарки будут вложены инвестиции на сумму примерно 1-1,5 миллиарда манатов.

Недавно было создано Агентство по продовольственной безопасности. Перед агентством поставлены очень серьезные задачи. Продовольственная безопасность сегодня является очень важной сферой. Ввозимая в Азербайджан продовольственная продукция должна полностью соответствовать стандартам, в то же время производимая в Азербайджане продукция должна соответствовать международным стандартам. Экспортируемая нами продукция должна находиться на таком уровне, чтобы не было проблем с экспортом. Для этого деятельность Агентства по продовольственной безопасности должна быть организована на высочайшем уровне. Сегодня эта работа ведется. Лабораторные исследования, анализ, плодородность земель - вся эта работа должна проводиться с очень большой точностью, и фермерам необходимо рекомендовать на какой земле какую продукцию следует выращивать, чтобы получить наибольшую пользу.

Как вам известно, в число приоритетов входит развитие сектора туризма. Моим решением было создано Государственное агентство по туризму. Именно с той целью, чтобы этой сфере оказывалась еще большая государственная поддержка. Увеличение числа туристов в последние годы - очень позитивное явление. Могу сказать, что в 2016 году число туристов увеличилось на 22 процента, в 2017 году - на 20, а за 6 месяцев этого года - на 10 процентов. Я говорил об этом, хочу еще раз сказать: туризм - экспортная отрасль, так как она приносит нашей стране валюту. За 6 месяцев этого года иностранные граждане только через банковские карты израсходовали в Азербайджане 513 миллионов манатов. Это - деньги, израсходованные только посредством банковских карт, и это на 21 процент больше, чем в прошлом году. Эти деньги идут на сектор обслуживания, создание рабочих мест, работу общественных объектов, экономику страны и оказывают позитивное влияние на нашу макроэкономическую стабильность.

В этом году планируется открыть три центра "ASAN xidmət". Один из них - Мингячевирский центр "ASAN xidmət" был открыт с моим участием. В этом году будут введены в строй два центра - в Имишли и Шеки. Даны указания о строительстве новых центров в пяти районах.

Среди проделанной работы большое значение имеют железнодорожные проекты. Сдав в эксплуатацию в прошлом году железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, мы, можно сказать, запустили коридор Восток-Запад. Начало функционирования Алятского порта, можно сказать, стало последним звеном в этой цепочке. В настоящее время мы работаем над другими проектами. Реализуется проект модернизации железной дороги Баку-Ялама. Со следующего года мы должны приступить к модернизации дороги Баку-Астара. Таким образом, мы еще более ускорим реализацию транспортного коридора Север-Юг. Правда, сейчас железная дорога есть, грузы перевозятся, но скорость мала. В этом направлении будет проделана работа для увеличения скорости.

Реализуется проект строительства железной дороги Баку-Габала. Это станет большой поддержкой развитию туризма. До конца года планируется выпустить на линию скорый поезд Баку-Гянджа. В этом случае, считаю, граждане предпочтут ехать из Баку в Гянджу удобными, комфортабельными поездами. Приобретаются также пассажирские поезда самых передовых фирм. Успешно реализуется проект строительства пригородной железной дороги.

Если учесть, что в дальнейшем объем грузоперевозок через территорию Азербайджана возрастет, то считаю, что в Азербайджане должно найти решение производство вагонов и контейнеров. Я обращаюсь к предпринимателям, чтобы они обратили внимание на эту сферу, потому что она будет очень прибыльной. Ее основным рынком будет Азербайджан. Потому что контейнерные перевозки возрастут в разы. А у нас не хватает контейнеров. Для того чтобы ввозить грузы по собственной инициативе, мы должны обладать контейнерным парком. Поэтому производство контейнеров является очень важным вопросом как для предпринимателей, так и для государства. Думаю, предприниматели обратят серьезное внимание на это.

Работа, проделанная в этом году в нефтегазовой отрасли, имеет историческое значение. Сдача в эксплуатацию и Южного газового коридора, и проекта TANAP является историческим событием. Это проекты, вызвавшие громкий резонанс во всем мире. Могу сказать, что проект TANAP обошелся дешевле, чем предусмотренные ранее инвестиции. Когда мы приступили к проекту TANAP, его финансирование было предусмотрено на уровне более 11 миллиардов долларов. Проект TANAP обошелся в 8 миллиардов долларов. То есть это показывает, что Азербайджан относится к данной работе с огромной ответственностью. Мы контролируем каждый доллар, каждую копейку, чтобы реализовать этот крупный проект с меньшими расходами. Посмотрите, сколько мы здесь сэкономили.

Недавно SOCAR подписала новые контракты. Предусмотрено подписание других контрактов. То есть интерес к нашему нефтегазовому сектору не уменьшается, а растет, так как Азербайджан является очень стабильной и сильной страной. Сейчас у нас есть вся нефтяная инфраструктура. В 1994 году, когда мы подписали "Контракт века", у нас не было никаких экспортных трубопроводов. А трубопровод Баку-Новороссийск вышел из строя. Были вложены крупные средства. Сегодня у нас такие проекты, как Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP. Реализуется проект ТАР. Конечно, всю эту инфраструктуру создали мы. Иностранные компании, разумеется, охотнее будут вкладывать и вкладывают средства в эту отрасль в Азербайджане.

Считаю, что вся работа, проделанная в нефтегазовом секторе, заслуживает самой высокой оценки. У меня нет каких-то особых поручений, связанных с развитием данного сектора до конца года. Все идет по графику.

В заключение заседания хотел бы еще раз довести до внимания азербайджанской общественности подсчеты Давосского всемирного экономического форума. По последним подсчетам, Азербайджан по конкурентоспособности занимает 35-е место в мире. По развитию дорожной инфраструктуры находится на 36-м месте. По индексу инклюзивного развития занимает 3-е место среди развивающихся стран. По развитию общей инфраструктуры находится на 26-м месте в мировом масштабе. По поддержке народом власти занимает 20-е место в мировом масштабе. Эти цифры наглядно показывают, каких крупных успехов добился Азербайджан. Это наглядно показывает, что наша политика поддерживается народом, и мы должны сделать так, чтобы развитие нашей страны было устойчивым и постоянным. Спасибо.