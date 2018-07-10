Президент Ильхам Алиев: Веление времени диктует необходимость дальнейшего углубления реформ и полного обеспечения прозрачности

Веление времени диктует необходимость дальнейшего углубления реформ и полного обеспечения прозрачности.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

"Проведенные в последние годы реформы принесли прекрасные плоды. Если бы мы не провели эти реформы, то не смогли добиться столь больших экономических успехов. Однако считаю, что сегодня мы должны еще более углубить эти реформы. Мы должны сделать так, чтобы экономика Азербайджана проявила себя в будущем как долгосрочная, устойчивая экономика, чтобы зависимость от нефти и газа еще более сократилась, чтобы стремительно продолжалось развитие ненефтяного сектора", - сказал глава государства.

В экономическом и финансовом секторах необходимо обеспечить максимальную прозрачность, отметил он. "Эта прозрачность позволит, чтобы экономика Азербайджана развивалась еще более уверенно, чтобы в наш ненефтяной сектор вкладывались еще более крупные иностранные инвестиции. Потому что основная причина ненадлежащего уровня иностранных инвестиций в данном секторе заключается в непрозрачной обстановке. В то же время, необходимо принять дополнительные меры и в законодательстве, несмотря на то, что наше законодательство очень благоприятно для привлечения иностранных инвестиций. Иначе в экономику страны не были бы вложены инвестиции в размере более 230 миллиардов долларов. Однако веление времени диктует необходимость дальнейшего углубления реформ и полного обеспечения прозрачности", - добавил глава государства.

По его словам, реформы, проведенные в последнее время в налоговой и таможенной системах, приносят свои плоды. "Эти сферы взаимосвязаны, и, конечно, реформы должны проводиться и проводятся параллельно в обеих сферах. Уверен, что в результате проделанной работы в ближайшем будущем мы увидим еще более высокие результаты. Налоговые и таможенные органы должны подняться до уровня соответствующих органов развитых стран мира. То есть, выражаясь простым языком, задача заключается именно в этом", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, конечно, должны проводиться и проводятся кадровые изменения. "Уверен, что это принесет свои плоды. В Азербайджане должен применяться опыт передовых стран. Все государственные структуры, а также предприниматели должны знать, что в налоговой и таможенной системах обеспечивается полная прозрачность, созданы равные условия, положен конец нездоровой конкуренции. Предприниматели должны абсолютно четко знать, в чем заключаются правила работы. А они очень просты: соблюдать законы, полностью выплачивать налоги, не заниматься контрабандой и не причинять ущерба экономике страны. Таковы основные условия", - отметил Президент Ильхам Алиев.