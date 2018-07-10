Президент Ильхам Алиев: На параде азербайджанская армия продемонстрировала всему миру, на что она способна

На параде азербайджанская армия продемонстрировала всему миру, на что она способна.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

"Конечно же, очевидным доказательством нашего военного потенциала является военный парад, который прошел в прошлом месяце. На параде азербайджанская армия продемонстрировала всему миру, на что она способна. Наша армия в числе ведущих армий в плане материально-технического обеспечения, обеспечения вооружением, техникой и военный парад продемонстрировал это", - сказал глава государства.

Азербайджан же уверенно идет вперед в строительстве армии, добавил он. "На военном параде мы продемонстрировали часть нашего потенциала - как в плане количества, так и видов вооружения. Наши крупные финансовые ресурсы позволяют приобрести любую военную технику и привести ее в состояние готовности. Изменения, корректировки, внесенные в этом году в наш бюджет, одновременно, направлены на увеличение расходов на армию, и наши военные расходы будут на очень высоком уровне и в следующем году", - отметил Президент Ильхам Алиев.