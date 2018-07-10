Президент Ильхам Алиев: В Баку и других городах необходимо положить конец всем незаконным строениям

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

"Одна из сфер, взывающих обеспокоенность, - строительный сектор. В последние годы в этой области проделана большая работа. Можно сказать, все города Азербайджана превратились в строительные площадки. Как государственные капиталовложения, так и инвестиции, вкладываемые частным сектором, придали мощный импульс развитию строительного сектора. В Азербайджане с каждым годом увеличивается производство строительных материалов. Могу сказать, что сегодня мы можем обеспечивать себя основными стройматериалами. В первую очередь потому, что внутри страны есть спрос на это. Потому что мы продаем за рубеж очень малое количество строительных материалов. Поставлена задача сократить зависимость от импорта и обеспечить внутренний рынок местными строительными материалами. То есть развитие строительного сектора придает импульс общему экономическому развитию, повышает занятость. В течение двух-трех лет в строительном секторе возник определенный кризис, что сразу же негативно отразилось и на рынке труда. Эти вопросы тесно взаимосвязаны. Еще раз хочу сказать: в данной сфере проделана положительная работа. Но в то же время, что мы видим? Во многих случаях ведущееся строительство не отвечает никаким критериям - ни градостроительным, ни строительным. Порой строятся совершенно уродливые с точки зрения архитектуры здания. Необходимо принять очень серьезные меры для того, чтобы положить конец этому, а также незаконным строениям", - сказал глава государства.

Государственные чиновники, создающие условия для незаконных строений, будут очень строго наказаны, отметил он.

"Говорю, чтобы об этом знали все, потому что во многих случаях это сваливают друг на друга - исполнительная власть города на муниципалитеты, муниципалитеты - на исполнительную власть. Фактически же муниципалитеты не могут предпринимать таких действий без разрешения исполнительной власти города. Поэтому здесь нужен единый механизм контроля. Еще раз хочу сказать, в первую очередь в Баку и других городах необходимо положить конец всем незаконным строениям. Отныне без заключения, разрешения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре в нашей стране не должно быть построено ни одного здания. Если кто-то вздумает сделать это, то немедленно мне должно быть сообщено об этом. Этих людей ждет самое строгое наказание, ведь мы прилагаем столько усилий", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Баку сегодня является одним из самых красивых городов мира. "Об этом говорим не только мы. Это слова, можно сказать, всех беспристрастных иностранных гостей, приезжающих в Баку. Баку, в подлинном смысле слова, сверкающая звезда. Но в то же время в Баку есть такие места, за которые стыдно. Здания строятся рядом друг с другом, в общественных местах, дворах без соблюдения каких-либо правил. Кто дает разрешение на строительство этих зданий?! Местные исполнительные органы. Они дают эти разрешения безвозмездно?! Конечно же, нет", - сказал глава государства.

Мы превратили нашу столицу в город парков, скверов, общественных зон, отметил он. "Вспомните, сколько неудобств причиняли незаконно построенные в прежние времена впритык друг к другу здания и проживавшим в них людям, и городскому населению. Сейчас мы создаем в очищенных местах, население которых переселено, общественные зоны, там здания не строятся. Бульвар продлен с 3 до 16 километров, это - большая общественная зона. Разбиты большие парки. Красивый парк создан за Дворцом Гейдара Алиева. Когда мы переселяли оттуда граждан, некоторые говорили, что переселяют, чтобы построить здания. Прекрасный парк. Устраняется безобразная картина на территории, именуемой "Советская", за Азербайджанским драматическим театром. И снова говорят, что там строятся здания. Сейчас там строятся дорожные развязки, чтобы дорожное движение вздохнуло, разбиваются парки. Сегодня налицо десятки, сотни таких дел. В местах, которые в свое время были незаконно захвачены некоторыми преступниками, сейчас создаются парки. На пересечении улицы Юсифа Сафарова с проспектом Бабека в свое время была захвачена обширная территория, которая оставалась без использования. Сейчас мы создаем там крупные парки, чтобы люди приходили туда и отдыхали. Большая общественная зона создана перед центром Гейдара Алиева. В свое время там располагался не функционировавший, находившийся в разрушенном состоянии завод. То есть мы делаем это. А строить здания в общественном месте, во дворе или месте, которым пользуются люди, - преступление, и тот, кто сделает это, ответит. Еще раз хочу сказать, что без разрешения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре не может быть построено ни одно здание", - сказал Президент Ильхам Алиев.