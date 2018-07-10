Президент Ильхам Алиев: Блеклые попытки бросить тень на президентские выборы в Азербайджане, не были приняты азербайджанским обществом

Блеклые попытки тех, кто пытались бросить тень на проведенные 11 апреля в Азербайджане президентские выборы, не были приняты азербайджанским обществом.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ , об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

Как отметил глава государства, проведенные в апреле президентские выборы еще раз показали, что азербайджанский народ оказывает огромную поддержку нашей политике.

"Одержанная мною на выборах убедительная победа свидетельствует о том, что азербайджанский народ очень высоко оценивает работу, проделанную за последние 15 лет. Эта большая поддержка позволит нам и дальше уверенно вести нашу страну вперед по пути развития.

Результаты проведенных до выборов опросов мнения, экзитполов в день выборов совпадают с официальными итогами. Это еще раз показывает, что воля азербайджанского народа полностью нашла отражение на выборах. Выборы были проведены прозрачно, справедливо, Азербайджан еще раз продемонстрировал всему миру, что является современной, демократической страной. Страной, где обеспечиваются все свободы.

Те же, кто пытались бросить тень на выборы, в очередной раз потерпели крах. Их блеклые попытки не были приняты азербайджанским обществом. Общество отвергло их действия. Наглядным примером тому служит то, что на проведенном после выборов митинге "протеста" им не удалось собрать более тысячи человек. Это их очередное фиаско, которое еще раз показывает, что народ не видит, не принимает альтернативу нашей политике, и народ и дальше будет поддерживать нашу политику. Наша политика обеспечивает интересы народа. Это - политика независимости, политика развития. Именно в результате проводимой нами политики Азербайджан за последние 15 лет прошел большой и славный путь, занимает очень высокие места по всем показателям в мировом масштабе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил Президент Азербайджана, после выборов главы государств и правительств многих стран направили поздравительные послания. "Среди них - главы государств и правительств всех ведущих стран мира. Это еще раз говорит о том, что международное сообщество относится к Азербайджану с большим уважением, глубоким доверием, происходящие в Азербайджане демократические процессы высоко оцениваются мировым сообществом, ведущими государствами мира", - подчеркнул глава государства.