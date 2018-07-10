Президент Ильхам Алиев: Азербайджан не должен оказаться в положении крупных мегаполисов

Азербайджан не должен оказаться в положении крупных мегаполисов, где люди часами страдают в пробках.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ , об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

Как отметил глава государства, в последние годы проделана большая работа, связанная с городским транспортом.

"Завезены новые очень комфортабельные автобусы, планируется доставить новые автобусы. Создано Бакинское транспортное агентство, для устранения разрозненности в этой области проведены структурные реформы. Сегодня Бакинское транспортное агентство является единственной структурой, отвечающей за транспортную систему города. Все остальные государственные структуры, работающие в тесной связи с этим агентством, должны оказывать ему помощь, потому что в этой сфере также были допущены многочисленные нарушения", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, сейчас за государственный счет построены паркинги, но они пустуют.

"Рядом с паркингами незаконно припаркованы автомобили, и никто не спрашивает у их владельцев: почему ты припарковал машину здесь - напротив паркинга? Потому что парковать машину в паркинге или неудобно, или человек не хочет платить. Возможно, он незаконно паркует здесь машину за меньшую плату. Как в таком случае мы можем регулировать городской транспорт?! На месте стоянки строят здания. У меня есть эти фото. Я провел совещание, дал строгое поручение и высказал серьезные замечания. Исполнительные власти районов захватывают место стоянки, огораживают его, продают это место и, можно сказать, парализуют городской транспорт. Чиновники, допустившие эти ошибки, уволены. Но я говорю, что городской транспорт должен быть удобным для всех нас. Правила градостроительства должны быть установлены так, чтобы они не чинили препятствий городскому транспорту, напротив, помогали в этом деле", - отметил Президент Азербайджана.

Как отметил глава государства, население Азербайджана растет, Баку становится больше. В отличие от соседних стран наше население в период независимости увеличилось с 7 миллионов до 10 миллионов человек.

"Как мы должны действовать в будущем в связи с этим ростом? Мы не хотим оказаться в положении крупных мегаполисов, где люди часами страдают в пробках. Мы открываем здесь новые артерии, новые дороги. А какой-то бессовестный чиновник ради денег продает это место, и там незаконно строят здание. А потом государство должно выделить крупные средства, компенсацию для сноса данного здания, чтобы тот, что незаконно его построил, покинул это место, и дорога открылась. Поэтому даю очень строгое поручение: пусть государственные органы сделают вывод", - сказал Президент Ильхам Алиев.