Президент Азербайджана: Допущенные в области социального обеспечения ошибки, нарушения следует полностью устранить

Допущенные в области социального обеспечения Азербайджана ошибки, нарушения следует полностью устранить.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ , об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

"Необходимо провести серьезные реформы и в области социального обеспечения. Такие задачи поставлены перед новым руководством Министерства труда и социальной защиты населения. Следует полностью устранить допущенные в этой области ошибки, нарушения. Необходимо полностью утвердить социальную справедливость и обеспечить прозрачность. Государство уделяет данной сфере огромное внимание, и я неоднократно говорил, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана, в особенности, малообеспеченный в социальном отношении гражданин. Именно поэтому мы перешли к системе адресной социальной помощи. Именно поэтому сотни тысяч семей получают от государства это обеспечение", - сказал глава государства.

Однако, как отметил Президент Ильхам Алиев, во многих случаях права граждан нарушаются, царит несправедливость, тот, кто нуждается в помощи, ее не получает, а кто не нуждается - получает, а потом делит эти средства с государственными чиновниками.

"Таких фактов достаточно много, сейчас ведется серьезное расследование. В области социального обеспечения необходимо обеспечить полную прозрачность, социальная справедливость должна быть установлена полностью. Наряду с этим, обеспечение прозрачности социальной сферы и ее функционирование на основе международного опыта придаст большой импульс и нашему экономическому развитию. Потому что неформальная занятость носит в Азербайджане массовый характер. В настоящее время правительство серьезно занимается данным вопросом, занимается и министерство, и мы должны положить этому конец. Механизмы для этого имеются, разрабатываются, и считаю, что в ближайшем будущем будет большой прогресс. Мы предпринимаем и будем предпринимать очень серьезные шаги в связи с неформальной занятостью. Если нам удастся выйти из этой ситуации, то это станет большой поддержкой и экономике страны. Должен также отметить, что неформальная занятость есть и существует, можно сказать, во всех странах", - продолжил глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, смотря как страны, правительства борются с таким положением, Азербайджан должен стать страной, принимающей серьезные меры против неформальной занятости.

"Конечно, здесь имеются и административные, и институциональные элементы, и мы должны использовать и те, и другие. Государство всегда будет оказывать поддержку малообеспеченным в социальном отношении гражданам. В этом заключается наша политика. Пусть граждане не беспокоятся - государство всегда будет стоять за ними. Но главное, чтобы эта помощь распределялась справедливо. Пусть ее получает тот, кто действительно нуждается в ней. Состоятельные или не нуждающиеся в социальной помощи люди должны быть лишены этой помощи. В первую очередь, они сами должны отказаться от этого. Это может стать показателем высокого уровня их социальной сознательности.

Конечно, мы должны создать новые условия для граждан, живущих в тяжелых условиях, все еще остающихся безработными. В Азербайджане процесс создания рабочих мест должен быть постоянным. Во вступительном слове я сказал, что открыто 58 тысяч новых постоянных рабочих мест. Однако в то же время закрылось более 20 тысяч рабочих мест. Если взглянуть на эти цифры, то можно убедиться в том, что динамика все равно положительная. Однако необходимо провести анализ закрытых рабочих мест. По каким причинам закрылись эти рабочие места, какой работой обеспечены граждане, потерявшие рабочие места, и обеспечены ли вообще?" - сказал глава государства.

По словам Президента Азербайджана, у нас большие надежды на программу самозанятости. "Эта программа придаст импульс нашему экономическому развитию, в особенности ускорит решение проблемы занятости в регионах, а также заставит некоторых наших граждан отказаться от иждивенческих привычек. В настоящее время есть достаточно средств для реализации программы самозанятости. Считаю, что если ежегодно привлекать к этой программе 6-7 тысяч человек, то через несколько лет необходимости в социальной помощи не будет, люди станут зарабатывать честным трудом, содержать свои семьи и вносить вклад в экономику страны", - отметил Президент Ильхам Алиев.