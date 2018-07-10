В партии Пашиняна ожидается раскол

Есть определенная закономерность: если какая-либо политическая сила берет власть, множество мелких групп и партий стараются примкнуть к победителю и с его помощью проложить свой путь.

Так что нет ничего удивительного и необычного в том, что в Армении теперь уже руководимая Николом Пашиняном партия начала пользоваться большим спросом у малых.

В частности, в преддверии предстоящих внеочередных парламентских выборов активизировались все те, кто считает, что имеет шансы объединиться или составить блок с партией "Гражданский договор".

Как пишут армянские СМИ, несмотря на то, что Пашинян уже по ряду поводов заявлял, что они пока не приняли окончательного решения по формату выборов, в этой стране, страсти все равно не утихают, а наоборот, приобретают новые оттенки, поскольку неопределенность еще больше обостряет интригу.

Если вспомнить тех, кто открыто говорил о желании объединиться с николовцами, то сегодня можно говорить о "боевой" готовности партий "Светлая Армения", "Республика", "Наследие", "Учредительном парламенте", Конструктивной партии Армении.

Как считают армянские эксперты, велика вероятность, что в ближайшее время этот ряд пополнится новыми претендентами.

Может, Пашинян хотел бы сказать всем "до свидания", поскольку уверен, что в состоянии добиться значительных успехов собственными силами. Однако избегающий объединений Никол Пашинян имеет серьезные проблемы в плане внутренних расколов.

Дело в том, что часть "Гражданского договора" склонна идти на выборы блоком, а другая предлагает вариант в одиночку. Это разногласие приобретает серьезные оттенки, и даже если принять, что право последнего голоса останется за Пашиняном, то это слово в момент озвучивания может существенно обесцениться, если выяснится, что значительная армия его сторонников не приветствует его и, как и прежде, не испытывает воодушевления.

А удовлетворить требования всех просто невозможно. Следовательно, в "Гражданском договоре" ожидается период расколов.

Сабухи Иманов