Генсека ОДКБ вызвали на допрос в Армении

10 июля 2018 11:17

Специальная следственная служба РА направила повестку с вызовом на допрос в статусе свидетеля генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отметим, что Юрий Хачатуров 1 марта 2008 года занимал должность начальника гарнизона Еревана и, по некоторым сведениям, принимал участие в работах штаба, созданного в резиденции президента РА в связи с введением президентом чрезвычайного положения в стране. Именно после 1 Марта - 15 апреля 2008 года он указом президента был назначен на должность начальника Генштаба ВС/первого заместителя министра обороны РА.

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