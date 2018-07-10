Генсека ОДКБ вызвали на допрос в Армении

Специальная следственная служба РА направила повестку с вызовом на допрос в статусе свидетеля генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.



Отметим, что Юрий Хачатуров 1 марта 2008 года занимал должность начальника гарнизона Еревана и, по некоторым сведениям, принимал участие в работах штаба, созданного в резиденции президента РА в связи с введением президентом чрезвычайного положения в стране. Именно после 1 Марта - 15 апреля 2008 года он указом президента был назначен на должность начальника Генштаба ВС/первого заместителя министра обороны РА.