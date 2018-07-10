Пашинян не может перечить Соросу - Армянские СМИ

Полиция Армении утром 10 июля освободила территорию Канцелярии католикоса всех армян Гарегина Второго от демонстрантов - членов инициативы "Новая Армения, новый патриарх", а также очистила от установленных там палаток, передают армянские СМИ.

Напомним, что 6 июля требующие отставки католикоса всех армян Гарегина Второго члены инициативы "Новая Армения, новый патриарх" заявили, что намерены остаться в здании канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Руководитель канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина епископ Аршак Хачатрян заявил, что оценивает произошедшее как нападение на церковь.



"Канцелярия захвачена, и мы вынуждены прекратить нашу работу. Я оцениваю этот шаг как преследование в отношении национальной церкви. Надеюсь, что правоохранительные органы сделают необходимые выводы, чтобы оградить национальную церковь от преследований", - заявил епископ Аршак Хачатрян.

В этой связи отметим, что хоть и армянская общественность внимательно следит за конфликтом между Гарегином Вторым и движением "Новая Армения, новый патриарх", отношение армян к происходящему не столь однозначно. Признавая, что Гарегин Второй - мошенник и не самый лучший католикос в истории армянской церкви, понимают также, что движение, в свою очередь, весьма далеко от беспристрастности и честности.

Что же касается его активистов, то в этом случае второго мнения быть не может.

Как пишут армянские пользователи соцсетей, активисты не имеют элементарного уважения и почтения ни к церкви, ни к Богу, святынь для них не существует, авторитетов - тем более. Цель - свергнуть католикоса, для этих людей приемлемыми и применимыми стали все средства.

Согласно муссируемым слухам, активист движения "Новая Армения, новый патриарх" Карен Петросян работал (или работает) в Compass Center, финансируемом фондом OSF, т.е. из известного фонда Сороса.

Кто такой Сорос и почему действует его фонд, давно уже не секрет. За счет обильного финансирования с Запада этот фонд дестабилизирует, провоцирует внутренние столкновения, системные разрушения в разных уголках планеты. И если его лапы дошли до подступов армянской церкви, в таком случае задача вряд ли ограничится личностью католикоса.

И многих в Армении удивило, что власти продолжают скрываться за определением, будто государство не вмешивается в дела церкви. Между тем, дела уже давно не только церковные.

Но может ли Пашинян перечить Соросу, когда есть все основания полагать, что он также в свое время кормился из его фондов, участвовал в различных проектах?

Садиг Ахмедов