В Армении Пашиняну больше не доверяют

Последние события в Армении наводят на грустные прогнозы армянских экспертов. Доверие народа к новой власти начинает сокращаться.



Последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна многих неприятно удивили.

Как отмечают эксперты, будет ли после этого разочарование с последующим быстрым завершением политической карьеры Пашиняна - зависит от него самого.



Дело в том, что он счел нужным высказаться по поводу того, что брата Сержа Саргсяна - Сашика - дважды подвергали приводу и отпускали. Итак, премьер-министр отметил: "Говорят, подвергли приводу и отпустили. Но это, наоборот, должно внушать доверие: если по конкретному делу есть конкретные доказательства, то предпринимаются меры, если их нет, то не предпринимаются. Разве задержание людей является самоцелью? Конкретно по двум случаям скажу следующее: на обоснованной основе был организован процесс привода, но когда проверили факты, то выяснилось, что на этот момент нет законного основания для вынесения решения по задержанию. Никто пусть не думает о том, что я звоню и говорю, вот такого-то надо задержать, а этого отпустить. Я ставлю лишь одну задачу - все действия должны быть на 100% законными".



Во-первых, что значит - говорят, что подвергли приводу и отпустили? Премьер-министр не может делать заявления в таком ключе. Он не должен делать вид, что не в курсе всего этого дела, словно пытаясь дистанцироваться от него. Он обязан быть более конкретен в ответах. И он обязан добиваться справедливости. Таков общественный заказ. А общество - та сила, что привела Никола Пашиняна к власти.



Второе - о самоцели. Да, задержание кого-то не является самоцелью. Но торжество справедливости ею, конечно же, является. И именно дефицит справедливости в Армении ощущался гораздо больше экономических проблем. Люди знали, что страна принадлежит не им, а грабителям Армении. Потому и уезжали из страны очень многие.

Пашинян обещал все это предотвратить. А для этого необходимо ликвидировать дефицит доверия к власти.

В-третьих, доверие народа к новой власти начинает сокращаться.



Потому, что решение об аресте племянника Сержа Саргсяна - Нарека Саргсяна, выносится, когда он уже не в стране. Успел спрятаться даже брат Сержа Саргсяна Левон, который около 10 дней имеет статус подозреваемого, и в принципе должен был находиться в центре внимания правоохранителей.

Куда смотрели все те, кто должен был не допускать исчезновения Левона Саргсяна?



Были и иные странные случаи. Например, бывшему министру обороны Микаелу Айрапетяну предъявляется обвинение и выясняется, что он не в стране. Не в стране также и Роберт Кочарян, который получит статус обвиняемого после первого же допроса. Вернутся ли они в Армению?

А сам Никол Пашинян начинает вести весьма странные разговоры. Так, на вопрос, могут ли эти действия дойти и до третьего президента Армении Сержа Саргсяна, он ответил: "Если расследование доберется до него, то доберется. Но это решаю не я, на то есть факты, процедуры, оперативные сведения. Я лишь могу констатировать, что в Армении нет ни одного неприкасаемого человека".



Армянские СМИ напоминают, что об отсутствии неприкасаемых часто любил рассуждать и Серж Саргсян. Все армяне знали истинную цену этим словам. Знали они и цену словам экс-президента.

И теперь уже между словами новой власти и реальностью оказалась такая же огромная пропасть, как и прежде.

Чтобы узнать, чем все это обернется, наверное долго ждать не придется...

Садиг Ахмедов