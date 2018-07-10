СГБ: Число граждан Азербайджана, уехавших в конфликтную зону в Сирию, превысило 1000 человек

Число граждан Азербайджана, уехавших в конфликтную зону в Сирию, превысило 1000 человек. Об этом во вторник сказал начальник отдела Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Суад Махмудов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Начальник отдела подчеркнул, что если число граждан Азербайджана, примкнувших к террористическим группам на Северном Кавказе, измерялось десятками, а число азербайджанских граждан, выехавших в Афганистан и Пакистан составило около 300, то количество уехавших в Сирию превысило 1000 человек.

"Почему это произошло? Естественно, благодаря рекламе. На эти процессы оказал влияние механизм искусственной пропаганды, проводимой в СМИ, сайтах и соцсетях, контролируемых экстремистами. Почему оказались те, кто примкнул к событиям в Сирии? Потому что пропаганде этих событий придавалось большое значение, на нее было выделено больше средств. Естественно, что СГБ серьезно контролирует эти процессы и предпринимает меры для их пресечения. Благодаря этому в Азербайджане пресекается религиозный радикализм".

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